La prima vedere, seamănă cu bucăți de gheață plutitoare. În realitate, este o mare de spumă toxică

1 minut de citit Publicat la 13:50 13 Iul 2026 Modificat la 13:51 13 Iul 2026

Râul Yamuna, care traversează capitala Indiei, Delhi, este acoperit de un strat gros de spumă toxică. FOTO: Profimedia Images

Râul Yamuna, care traversează capitala Indiei, Delhi, este acoperit de un strat gros de spumă toxică, după ce ploile abundente din zonele muntoase au dus la creșterea nivelului apei și au adus la suprafață cantități mari de poluanți.

Fenomenul, vizibil în zona Kalindi Kunj Ghat, trage un puternic semnal de alarmă privind poluarea gravă a unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din țară.

La prima vedere, spuma albă pare asemănătoare unor bucăți de gheață plutitoare. În realitate, aceasta este formată dintr-un amestec periculos de detergenți, substanțe chimice și ape uzate industriale deversate în râu, potrivit autorităților și organizațiilor de mediu.

Pe lângă aspectul spectaculos, stratul de spumă degajă un miros puternic și neplăcut, iar locuitorii din apropiere spun că le provoacă iritații ale căilor respiratorii.

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Fenomenul afectează și activitatea localnicilor care își câștigă existența pe râu. Barcagiii spun că stratul gros de spumă le acoperă complet ambarcațiunile, așa că le este dificil și doar să le găsească.

Autoritățile locale au încercat în repetate rânduri să îndepărteze spuma și să curețe suprafața apei, însă fără rezultate pe termen lung. Stratul toxic continuă să acopere râul.