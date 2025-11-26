Legendarul forbalist Francesco Totti şi iubita lui au fost acuzați că și-au lăsat copiii singuri în casă. Cazul a ajuns în instanță

Francesco Totti și iubita sa, Noemi Bocchi, (foto stânga) și fosta soție a fotbalistului, Ilary Blasi (foto dreapta) Sursa foto: Hepta

Fostul fotbalist Francesco Totti și iubita sa, Noemi Bocchi, sunt anchetați pentru abandon de copii. Procurorii au solicitat clasarea cazului, dar fosta soţie a sportivului, Ilary Blasi, s-a opus acestei măsuri şi cere continuarea procesului.

Procesul împotriva lui Noemi Bocchi și Francesco Totti, acuzați de abandon de copii pentru că i-au lăsat singuri acasă pe fiica fostului fotbalist și pe cei doi copii ai acesteia, în mai 2023, a fost clasat iniţial. Ambii erau acuzați că i-au lăsat singuri acasă pe cei doi copii ai lui Bocchi și pe fiica lui Totti, pe care acesta o are cu fosta sa soție, vedeta de televiziune, Ilary Blasi. Însăși prezentatoarea a inițiat ancheta, depunând o plângere pentru abandon de copii. Apoi procurorii au clasat cazul, deoarece au considerat că minorii nu se aflau în niciun pericol, dar fosta soţie a fotbalistului a intervenit şi a cerut continuarea cazului, relatează Fanpage.

Totul s-a petrecut pe 26 mai 2023, când Totti și Bocchi au decis să iasă la cină, lăsându-și acasă cei trei copii ai lor, în vârstă de 7, 9 și 11 ani.

Acuzația de abandon al unui minor

În urma plângerii lui Blasi, a început o anchetă. Parchetul din Roma decisese să retragă acuzațiile, dar avocații fostei soţii au obiectat. Fostul fotbalist şi iubita sa sunt acuzați de abandon de copii , iar alături de ei şi bona este anchetată . Aceasta din urmă este acuzată că a făcut declarații false în care susține că se afla în apartament la momentul respectiv. Şi un ofițer de poliție este, de asemenea, acuzat că l-a alertat pe fostul căpitan italian cu privire la sosirea unei mașini de patrulare la domiciliul său, permițându-i astfel să se întoarcă la timp acasă.

Dinamica faptelor

Conform reconstituirilor de până acum, pe 26 mai 2023, fiica fotbalistului, Isabel se afla în grija tatălui ei. În timpul unui apel telefonic, mama ei și-a dat seama că fetița în vârstă de 7 ani era singură acasă şi a sunat-o pe bunica maternă a acesteia. La ora 22:56, bunica fetiţei a sunat la 112, declarând că cei trei copii erau singuri acasă și că era îngrijorată pentru că nepoata ei suferise anterior o criză respiratorie. Apoi a solicitat un control medical.

La ora 23:20, o mașină de patrulare a sosit, dar a rămas în faţa locuinţei, deoarece intenționa să aștepte o patrulă de poliţiste care să intervină. Între timp, un ofițer de poliție ar fi anunțat clubul AS Roma. După o serie de apeluri telefonice, Totti ar fi fost anunțat. La ora 23:50, fiul cel mare al cuplului Totti-Blasi a ajuns acasă și s-a dus la apartament. La ora 23:57, a sosit bona, care locuiește în aceeași clădire. Femeia ar fi intrat în apartament și le-ar fi spus ulterior ofițerilor că a fost acolo de la ora 21:00 până la miezul nopții. Cu toate acestea, aceste afirmații s-au dovedit a fi false.

Cererea de clasare

În ciuda tuturor acestor aspecte, Parchetul a solicitat totuși clasarea cazului, argumentând că minorii nu erau în pericol real. Avocații lui Ilary Blasi, însă, au ales să se opună cazului, argumentând că bona nu fusese însărcinată să se ocupe de minori, că fiica sa nu era cu ceilalți doi copii, ci se plimba singură prin apartament și că niciun adult nu a fost prezent timp de cel puțin 40 de minute. În plus, poliția nu a sosit prompt, iar fostului fotbalist i-au fost necesare aproape 30 de minute să se întoarcă acasă după ce a primit vestea. Aceste condiții, potrivit avocaților, au pus copilul în pericol. Judecătorul de anchetă preliminară va decide dacă va continua sau nu acest caz.