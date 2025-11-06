Leul care a stârnit panică în vestul Irlandei s-a dovedit a fi, de fapt, un câine tuns ciudat pe nume „Șoarece”

1 minut de citit Publicat la 22:33 06 Noi 2025 Modificat la 22:55 06 Noi 2025

Leul care a stârnit panică în vestul Irlandei s-a dovedit a fi, de fapt, un câine tuns ciudat pe nume „Șoarece”. Foto: X

Locuitorii dintr-o zonă rurală a Irlandei au intrat în panică după ce un presupus leu a fost filmat rătăcind printr-o pădure. Autoritățile au intervenit de urgență, însă misteriosul animal s-a dovedit a fi... un câine cu o tunsoare puțin ciudată, scrie Independent.

Imaginile, distribuite intens pe rețelele sociale și pe WhatsApp, arătau o siluetă mare, cu coamă, care părea să semene izbitor cu un leu. Incidentul a fost raportat inițial în apropiere de localitatea Mountshannon, în comitatul Clare, dar au existat și postări care menționau zona Kells, în Meath.

După câteva zile de verificări, polițiștii irlandezi (Gardaí) din Killaloe au elucidat misterul: animalul nu era un prădător, ci un câine din rasa Newfoundland, pe nume Mouse („Șoricelul”).

?➡️? Mystery solved! That “lion” spotted roaming Clare? Turns out it was just a very committed Newfoundland dog with a... Publicată de An Garda Síochána pe Marţi, 4 noiembrie 2025

„Acel ‘leu’ observat prin comitatul Clare s-a dovedit a fi, de fapt, un câine Newfoundland foarte prietenos, proaspăt tuns și încântat de clipul său devenit viral”, au transmis autoritățile într-o postare pe rețelele sociale.

Aspectul neobișnuit al patrupedului se datorează frizurii sale recente: blana i-a fost rasă pe corp, dar a fost păstrată o coamă bogată în jurul capului și o smoc de păr la vârful cozii – detalii care au contribuit la confuzia cu un leu adevărat.

Polițiștii au încheiat ancheta cu o notă de umor, precizând că Mouse „s-a bucurat nespus de faima neașteptată” după ce a devenit vedetă pe internet.