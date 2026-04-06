​Liderul unui clan mafiot din Italia a fost arestat în timp ce-și petrecea liniștit Paștele într-o staţiune de lux

Roberto Mazzarella, despre care se crede că este liderul cartelului cu același nume din cadrul organizației mafiote Camorra, a fost arestat de carabinieri într-o stațiune de lux din localitatea Vietri sul Mare, în provincia Salerno, Italia. Pe numele bărbatului exista un mandat de arestare.

Ceea ce l-a trădat pe Roberto Mazzarella, căutat de un an de poliţie și care se afla printre cei patru cei mai periculoși fugari din Italia a fost dorința sa de a petrece sărbătorile de Paște cu familia sa într-o staţiune de lux.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost arestat într-o stațiune de lux din Vietri sul Mare (Salerno), o proprietate unde cazarea costă 1.000 de euro pe noapte şi unde se afla împreună cu soția și copiii săi folosind documente false, relatează La Repubblica.

Carabinierii l-au găsit monitorizând fluxurile financiare ale familiei sale și profilurile de pe rețelele sociale.

Mazzarella era căutat din data de 28 ianuarie 2025, când a fost emis un mandat de arestare pentru o crimă care datează din 15 decembrie 2000. Bărbatul este acuzat că ar fi instigatorul uciderii lui Antonio Maione , comisă în San Giovanni a Teduccio pe 15 decembrie 2000, ca o răzbunare împotriva clanului Rinaldi, cu care avea cea mai lungă dispută din istoria Camorrei.

Roberto Mazzarella a reuşit să fugă înainte de a fi arestat pe 24 ianuarie 2025 și a fost dat dispărut de atunci. Bărbatul căutat de autorităţi nu a opus rezistență atunci când ofițerii Unității de Investigații a Comandamentului Provincial Napoli (coordonată de Direcția Antimafia Napoli), împreună cu Escadrila Vânătorilor Calabri și API (Unitatea de Primă Intervenție) au intrat peste el în vila de lux şi i-au înmânat Mandatul European de Arestare emis pe 18 aprilie 2020.

În vilă, ofițerii de poliţie au găsit documente false, folosite și la cazarea în resortul de lux, telefoane mobile, manuscrise referitoare la un sistem contabil plauzibil și trei ceasuri de lux.