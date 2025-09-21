Mărturia românului care a fost arestat pe nedrept în Italia: „M-au ridicat de pe plajă și m-au dus la secție”

Familia bărbatului a deschis un proces prin care cere daune statului italian pentru trauma prin care el a trecut / foto: Antena 3 CNN

Mărturie cutremurătoare a românului care a fost arestat pe nedrept timp de o lună, în timpul unei vacanțe în Italia. Bărbatul susține că se afla pe plajă în momentul în care doi ofițeri au venit și l-au legitimat, apoi i-au spus că trebuie să meargă la secție. Deși a încercat să le explice că nu este el persoana pe care o căutau, nimeni nu l-a ascultat. Acum vrea să dea statul italian în judecată.

Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat pe nedrept și a petrecut o lună în spatele gratiilor, după ce polițiștii l-au confundat cu un hoț care avea același nume.

Totul a început pe 24 august, chiar atunci când își sărbătorea ziua de naștere alături de copii și de soție, pe o plajă din Italia.

„Am ales să petrecem concediul în ultimele săptămâni din vară și de-abia îl așteptam. După ce am ajuns pe plajă, am început să mă joc cu cele două fete mai mici, cu nisip. Nu mai știu la ce oră au venit, dar doi domni în civil au venit și m-au legitimat.

Le-am spus că merg cu ei. M-au ridicat de pe plajă, m-au dus la secție, iar de la secție am fost în alt oraș ca să verifice amprentele. După ce au verificat amprentele, au văzut că nu sunt persoana care săvârșește infracțiunile. Nu mai aveau ce sa mai facă. Au spus că le pare rău, să-mi caut un avocat bun ca să remedieze situația”, a declarat Ovidiu Andronache, pentru Antena 3 CNN.

Acum, avocații pregătesc actele pentru procedura de revizuire. Vor fi depuse și alte documente ca să obțină despăgubiri pentru perioada petrecută după gratii.

„Ne concentrăm pe procedura de revizuire a hotărârii definitive și executorii penale care a fost pronunțată în Italia. În măsura în care, desigur, vom avea o soluție pozitivă, ne vom concentra ulterior pe un proces de despăgubiri. Părerea mea este că, la momentul respectiv, autoritățile italiene nu au efectuat verificări clare pentru a vedea că adevăratul făptuitor de fapt, este persoana altuia”, a declarat Talida Judele, avocat.

„Cu greu am reușit să dovedesc, prin amprente digitale, că era vorba despre două persoane diferite. Astfel, Ovidiu trebuia eliberat imediat. După aproximativ trei săptămâni, chiar mai bine, Tribunalul din Genova, competent în acest dosar, a declarat suspendarea executării pedepsei”, a declarat Stefano de Rossa, avocat din Italia.

Familia bărbatului a deschis un proces prin care cere daune statului italian pentru trauma prin care a trecut.