Mărturie explozivă în procesul împotriva Meta: Zuckerberg e acuzat că știa la ce pericole îi expune pe copii, dar a preferat profitul

Meta se confruntă cu mii de procese similare privind presupusele efecte negative asupra copiilor. Foto: Getty Images

Un fost director de inginerie de la Meta Platforms îl acuză pe Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul companiei, că a prioritizat profitul și creșterea numărului de utilizatori pe Facebook și Instagram în detrimentul siguranței copiilor. Mai mult, el spune că există metode prin care utilizatorii sub 13 ani pot fi identificați și blocați, dar compania alege să nu facă asta. Arturo Bejar susține că el însuși i-a dat mai multe e-mailuri lui Zuckerberg în care și-a exprimat îngrijorările privind copiii care folosesc rețelele sociale, dar a fost ignorat, relatează NBC News.

Arturo Bejar a lucrat la Meta între anii 2009 - 2015, timp în care a fost și director de inginerie. A revenit în companie în 2019, ca subcontractor independent, când a fost responsabil de analiza stării de bine a utlizatorilor adolescenți de pe Instagram.

Acesta este unul dintre cei mai vocali critici ai lui Zuckerberg și a mai depus mărturii în alte procese intentate împotriva Meta. Acum a depus mărturie într-un proces de referință, intentat de o coaliție de state americane care ar putea schimba modul în care funcționează Facebook și Instagram, două dintre cele mai populare aplicații de pe planetă.

California, Colorado, Kentucky și New Jersey acuză Meta că a creat platformele cu scopul de a-i captura pe utilizatorii tineri, iar în acest mod au alimentat anxietatea, depresia și chiar sinuciderile în rândul adolescenților. De asemenea, aceste state spun că utilizatorii au fost induși în eroare cu privire la siguranța lor.

De asemenea, aceste state și încă 25 acuză Meta că a încălcat legea federală deoarece a colectat și a folosit în mod necorespunzător a datelor personale ale copiilor cu vârsta sub 13 ani, în timp ce aceștia foloseau platformele companiei.

Experții au declarat că procesul reprezintă cea mai importantă confruntare juridică de până acum privind efectele rețelelor sociale asupra utilizatorilor tineri.

Procesul a început marți la o instanță federală din Oakland, California, și va dura șase săptămâni. Juriul urmează să pronunțe un verdict consultativ, iar judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers va decide dacă Meta este responsabilă. În acest scenariu, tot ea va decide eventualele sancțiuni civile și modificări care trebuie aduse Facebook și Instagram.

„Dacă Mark prioritizează ceva, se mută și munții în câteva luni”

Bejar, primul martor al coaliției de state, a declarat că Zuckerberg era implicat îndeaproape luarea deciziilor în companie, iar cultura de conducere de sus în jos a companiei făcea ca modificările de design ale produselor să fie implementate doar dacă acesta le ordona.

„Dacă Mark prioritizează ceva, se mută și munții în câteva luni”, a spus Bejar.

El a contestat declarațiile făcute de Zuckerberg în octombrie 2021, după acuzațiile formulate de avertizoarea Frances Haugen, potrivit cărora Meta știa că produsele sale nu sunt sigure pentru copii și știa cum să le facă mai sigure, dar nu a făcut nimic pentru a urmări profituri mai mari.

Zuckerberg a spus la acea vreme că Meta folosește în mod constant rezultatele cercetărilor pentru a-și îmbunătăți produsele. În replică, Bejar a spus că i-a trimis lui Zuckerberg un e-mail pentru a-i semnala preocupările sale legate de siguranță.

„Este atât de fals, tot ce a spus. Pur și simplu nu poți avea încredere în Mark Zuckerberg când vine vorba despre copii”, a afirmat Bejar.

Nu este prima dată când Bejar face astfel de acuzații. În 2023, în Senatul SUA, el a spus că Meta era conștientă de hărțuirea online și alte pericole la care sunt expuși adolescenții, dar nu a luat nicio măsură.

Bejar a recunoscut însă că nu știa ce consecințe negative avea să suporte fiica sa adolescentă atunci când a ajutat-o să își creeze un cont de Instagram, pe care aceasta îl folosește în continuare.

El a spus că fiica sa își dorea un spațiu în care femeile să poată discuta despre mașini, însă a ajuns să se confrunte cu comentarii misogine. În 2021, când tatăl său i-a trimis un e-mail lui Zuckerberg despre siguranță, fata avea 16 ani.

„Am urmărit îndeaproape cât de mult o afecta situația. A reușit să strângă mulți urmăritori, dar cu prețul unor consecințe negative”, a spus Bejar.

În timpul mărturiei sale, Bejar a recunoscut, de asemenea, că Meta are sute de angajați dedicați pe probleme de siguranță, inclusiv persoane pe care el le considera bine pregătite. .

Profitul, înaintea siguranței

Anterior, Bejar le-a declarat avocaților statelor că Meta a acordat prioritate interacțiunii utilizatorilor cu platformele și profitul, în detrimentul siguranței.

El a spus că un instrument folosit de Meta pentru a-i încuraja pe utilizatori să ia o pauză, un element important al apărării companiei, a fost „conceput să eșueze”, deoarece nu este activat implicit, iar notificările pot fi ignorate cu ușurință.

Bejar a spus că era „un lucru binecunoscut” la Meta că majoritatea părinților nu au timp să înțeleagă cum funcționează produsele companiei sau cum le folosesc copiii lor. Meta, a zis el, are tehnologie să depisteze utilizatorii sub 13 ani, dar a preferat politica „nu întreba, nu spune”, deoarece astfel profiturile companiei ar fi crescut pe termen lung.

După încheierea mărturiei lui Bejar, jurații au ascultat mărturia înregistrată a Elenei Davis, o cercetătoare Meta care a analizat presupusa natură adictivă a rețelelor sociale.

Ea a citit din raportul său că Meta ar putea modifica Facebook astfel încât acesta să aibă „un potențial mai redus de a crea dependență și să ofere sprijin persoanelor care vor să renunțe la obiceiurile legate de Facebook pe care nu și le doresc”.

Meta se confruntă cu mii de procese similare privind presupusele efecte negative asupra copiilor.