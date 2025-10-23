Toți membrii unei familii de moldoveni din Italia au fost găsiți morți, în casă. Principala ipoteză a anchetatorilor

Alarma a fost dată la scurt timp după miezul nopții, când pompierii au intervenit în locuinţa moldovenilor. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Trupurile neînsuflețite a trei persoane, un bărbat în vârstă de 52 de ani, soția sa în vârstă de 47 de ani și fiica lor în vârstă de 28 de ani, au fost găsite în casa lor din localitatea Rovigo, regiunea Veneto, Italia, în noaptea dintre miercuri, 22 octombrie, și joi, 23 octombrie.

Victimele zăceau în paturi, iar suspiciunile inițiale sugerează că scurgerile de monoxid de carbon ar fi fost cauzadecesului acestora.

Cele trei victime erau originare din Republica Moldova, dar locuiau în regiunea Veneto, în Italia de peste 20 de ani. Alarma a fost dată la scurt timp după miezul nopții, când pompierii au intervenit în locuinţa moldovenilor. În ciuda eforturilor echipelor de intervenție, medicii de la ambulanţă sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru cei trei membri ai familiei, relatează presa locală din Italia.

Pisica familiei a fost, de asemenea, găsită moartă, o dovadă în plus care ar confirma ipoteza intoxicației cu gaz. O examinare externă inițială a cadavrelor nu a relevat semne de moarte violentă.

Prin urmare, anchetatorii cred că este foarte posibil ca cei trei să fi murit în somn, probabil din cauza unei scurgeri de monoxid de carbon sau a unei alte substanțe toxice.

Carabinierii din Rovigo încearcă acum să stabilească ora precisă a decesului, care ar putea data cu câteva zile înainte de descoperire.

Ancheta continuă pentru a clarifica fiecare aspect al cazului și a determina dacă un sistem de încălzire defectuos sau un defect de ventilație ar fi putut provoca tragedia care a distrus o întreagă familie.