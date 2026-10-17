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Vor tinerețe fără bătrânețe. Miliardarii din Silicon Valley sunt obsedați să își „programeze” corpurile ca să trăiască cât mai mult

A.O.
3 minute de citit Publicat la 23:39 17 Oct 2026 Modificat la 23:39 17 Oct 2026
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colaj peter thiel, sam altman, jeff bezos
Miliardarii sunt obsedați să își „programeze” corpurile ca să trăiască cât mai mult. Foto: colaj Getty Images (de la stânga la dreapta): Peter Thiel, Sam Altman, Jeff Bezos

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu, nu este vorba despre povestea scrisă de Petre Ispirescu, ci despre noua obsesie a miliardarilor din Silicon Valley. Jeff Bezos, Peter Thiel, Yuri Milner și Sam Altman vor să își „reprogrameze” corpurile ca să trăiască cât mai mult și cât mai bine posibil. Miliardarii americani au investit masiv în start-upuri care lucrează la cea mai nouă tendință din domeniul cercetării longevității: reprogramarea celulară, relatează Business Insider

Cu ajutorul tehnicii reprogramării celulare au fost întineriți, până acum, șoareci de laborator și maimuțe. Tehnologia nu a fost niciodată testată pe oameni. Până în acest an. 

Primul studiu clinic pe oameni care vizează reprogramarea celulară este în desfășurare la Life Biosciences, unde pacienților li se administrează o terapie de întinerire fără precedent, destinată tratării glaucomului, o boală oculară care poate provoca pierderea vederii.

Joi, Life Biosciences a publicat primele date privind siguranța tratamentului. Până în prezent, trei pacienți au primit terapia experimentală: o injecție oculară, asociată cu opt săptămâni de administrare zilnică a unor antibiotice care activează factorii de întinerire din interiorul celulelor. Compania a declarat niciunul dintre pacienți nu a raportat efecte secundare majore și tratamentul a fost „bine tolerat”.

Scopul tratamentului este, în esență, să dea timpul înapoi la nivel celular, întinerind ochii îmbătrâniți prin furnizarea unor instrucțiuni genetice de reprogramare, similare celor care contribuie la întinerirea celulelor stem și a embrionilor.

Reprogramarea celulară, ultima obsesie a miliardarilor 

Cercetările de până acum indică faptul că tehnologia ar putea funcționa. Doi dintre cei trei pacienți au prezentat îmbunătățiri semnificative ale vederii în urma unui examen oftalmologic standard, ceea ce sugerează noul medicament ar putea contribui la recuperarea vederii sau cel puțin la îmbunătățirea acesteia.

Dr. James Tsai, președintele New York Eye and Ear Infirmary din cadrul Mount Sinai, a declarat pentru Business Insider vestea este „încurajatoare”, dar rezultatele sunt încă foarte preliminare.

Tsai, specialist în glaucom care nu a participat la acest studiu, a spus este posibil ca terapia nu fi regenerat complet globul ocular, ci doar fi îmbunătățit semnalele electrice existente la pacienții care încă mai aveau o anumită capacitate vizuală.

„Am nevoie de mai multe informții ca să pot spune 'Suntem cu adevărat în pragul Sfântului Graal, acela de a inversa efectiv pierderea vederii'. Partea încurajatoare este au reușit facă acest lucru la oameni”, a spus medicul. 

Pe baza acestor rezultatele pozitive, un comitet independent de monitorizare a siguranței a aprobat triplarea dozei pentru următorul grup de pacienți inclus în studiu, ceea ce ar putea spori eficacitatea terapiei.

Dacă studiul inițial al acestei tehnologii, desfășurat de Life Biosciences, se va dovedi un succes, tehnica ar putea fi utilizată ulterior și pentru tratarea altor boli. 

Directorul operațional al companiei, Michael Ringel, invocă rezultatele favorabile ale studiilor pe animale privind reprogramarea celulară în cazul mai multor afecțiuni asociate îmbătrânirii, inclusiv artrita, hipertensiunea arterială, boala ficatului gras și chiar boli cerebrale precum Alzheimer.

„Cred că are potențialul să fie o cheie universală pentru un spectru larg de boli asociate îmbătrânirii. Dar, desigur, trebuie să demonstrăm asta și clinic. Trebuie să avem dovezi”, a spus Ringel. 

Cursă nebună în Silicon Valley 

Life Biosciences este prima companie care încearcă aplice această tehnică de prelungire a vieții la oameni, însă mai multe startupuri de biotehnologie din Silicon Valley se pregătesc intre în cursă.

De exemplu, New Limit, un start-up care a atras recent 435 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare de tip Series C, condus de Founders Fund, fondul de investiții al lui Peter Thiel, vrea să intre pe această piață. 

Compania și-a exprimat încrederea va putea începe, în 2027, primele studii clinice pe oameni pentru o terapie de reprogramare a celulelor hepatice.

Și Retro Biosciences, companie susținută de Sam Altman, ia în calcul această posibilitate.

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Etichete: Jeff Bezos Peter Thiel Sam Altman

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