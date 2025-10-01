Misoginism, rasism și abuz de putere. Investigația sub acoperire care a arătat cultura toxică din poliția londoneză

Încă din 2022, un raport oficial al Independent Office for Police Conduct a expus la Charing Cross cazuri de discriminare, glume despre viol și hărțuire sexuală. sursa foto: Getty

Un reporter BBC s-a angajat timp de șapte luni ca ofițer de detenție la una dintre cele mai aglomerate secții de poliție din Londra – Charing Cross – pentru a documenta din interior cultura toxica a Metropolitan Police. Sub acoperire, jurnalistul a surprins imagini și conversații care dezvăluie misoginism, rasism și un abuz de putere practicat cu lejeritate de unii dintre ofițeri.

Pentru BBC, decizia de a infiltra un jurnalist la Charing Cross nu a fost ușoară. Filmările sub acoperire implică minciună și intruziune, dar, potrivit standardelor jurnalistice, sunt justificate doar atunci când există suspiciuni serioase de nereguli.

Și erau destule: încă din 2022, un raport oficial al Independent Office for Police Conduct (IOPC) a expus la Charing Cross cazuri de discriminare, glume despre viol și hărțuire sexuală. În același timp, o evaluare independentă a concluzionat că întreaga structură a Metropolitan Police este afectată de misoginism, homofobie și rasism instituțional.

Cum s-au infiltrat jurnaliștii

Rory Bibb, în vârstă de 28 de ani, absolvent de jurnalism, a aplicat online, a trecut interviul și verificările oficiale și a fost angajat ca ofițer de detenție. Rolul lui era să se ocupe de deținuți: să fie hrăniți, hidratați și ținuți în siguranță. În același timp, purta asupra lui camere ascunse, furnizând redacției Panorama dovezi video.

„Mersul pe ușa secției, știind că port o cameră ascunsă, a fost ultimul loc pe Pământ unde mi-aș fi dorit să fiu”, mărturisește jurnalistul.

În pauze, în curtea unde ofițerii fumau, a descoperit o cultură de secretomanie. Colegii îl avertizau să fie atent la ce spune și la cine: „Când vine cineva nou, masca se pune imediat. Trebuie să vezi cu cine ai de-a face înainte să vorbești liber”.

Ce a surprins camera ascunsă

De la discuții sexuale explicite, rostite de un sergent chiar în biroul secției, până la glume rasiste și remarci misogine în timpul ieșirilor la pub – Panorama a documentat o cultură în care normalitatea profesională coexistă cu comportamente abuzive.

Un sergent i-a povestit jurnalistului cum a lovit un deținut, dar a avut grijă să discute în afara razei camerelor oficiale. Alți polițiști au făcut remarci xenofobe și islamofobe în timpul întâlnirilor private.

Pentru a câștiga încrederea colegilor, jurnalistul a fost uneori nevoit să dea impresia că aprobă, râzând sau dând din cap, ceea ce ulterior a descris ca fiind „incomod și departe de cine sunt eu”.

Totuși, nu toți ofițerii s-au comportat abuziv.

„Am văzut polițiști care își făceau treaba cu profesionalism și empatie. Jos pălăria în fața lor, pentru că e un job extrem de greu”, spune Rory. Dar investigația arată că problemele grave de cultură internă, care au afectat imaginea Metropolitan Police în ultimii ani, nu au dispărut, ci doar au fost ascunse mai bine.

Reacția Metropolitan Police

Panorama a trimis dovezile conducerii Met Police. Comisarul Sir Mark Rowley a calificat comportamentele surprinse drept „scandaloase” și a anunțat măsuri „imediate și fără precedent”: suspendarea a opt ofițeri și a unui angajat civil, mutarea altor doi polițiști din linia întâi, precum și desființarea completă a echipei de detenție de la Charing Cross.

„Mult mai multe trebuie făcute pentru a elimina indivizii și grupurile care prin comportamentul lor dezgustător își trădează colegii și londonezii. Determinarea noastră de a-i identifica și elimina este absolută”, a transmis Rowley.

Cazul a fost transmis și la IOPC, instituția independentă care investighează abaterile poliției.