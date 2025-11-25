Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat

1 minut de citit Publicat la 13:29 25 Noi 2025 Modificat la 14:21 25 Noi 2025

Maria De La Rosa, de 22 de ani, avea o carieră în plină ascensiune în muzica latino FOTO: Instagram/ @delarosaaaa

O tânără cântăreață latino, cu o carieră în plină ascensiune, și-a pierdut viața într-un atac armat, în timp ce era într-o mașină parcată în Los Angeles, weekend-ul trecut.

Maria De La Rosa, în vârstă de 22 de ani, cunoscută cu numele Delarosa, a fost ucisă în cartierul Northridge după ce doi atacatori s-au apropiat de mașina în care se afla și au deschis focul, relatează New York Post.

Martorii au spus că doi suspecți de sex masculin au fugit până la mașină și au tras o rafală de gloanțe în vehicul, în dimineața de 22 noiembrie, în jurul orei 1:25. Alți doi bărbați se aflau în mașină împreună cu cântăreața, aceștia fiind în momentul de față în stare gravă, în spital.

De La Rosa a fost transportată de urgență la Northridge Hospital Medical Center cu o mașină particulară, dar era deja moartă.

Potrivit anchetatorilor, crima brutală ar putea fi o reglare de conturi între bande, însă nu-și explică de ce tocmai cântăreața pare să fi fost ținta.

Maria De La Rosa își făcuse de curând loc în lumea muzicală și lansase în luna august o piesă - „No Me Llames” - cu care avea succes și îi deschidea calea către cariera pe care și-a dorea.

Polițiștii încearcă să afle care a fost motivul crimei și să-i identifice pe suspecți.