Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia

Sursa foto: Facebook/Stefanie Pieper

Stefanie Pieper, creatoare de conţinut din Austria, în vârstă de 31 de ani, dispăruse acum o săptămână şi a fost găsită moartă într-o valiză, într-o pădure din Slovenia. Tânăra a fost ucisă de fostul ei iubit, care a mărturisit că a strangulat-o. Tatăl și fratele lui au fost, de asemenea, arestați.

Stefania Pieper, o femeie austriacă în vârstă de 31 de ani, make-up artist și influencer cu mulți urmăritori pe reţelele sociale, a dispărut duminică, 23 noiembrie, după ce s-a întors în zori la apartamentul ei din Graz, capitala landului Stiria, în Austria, după o petrecere, relatează Corriere della Sera.

La ora 7 dimineața, Pieper îi trimisese un mesaj pe WhatsApp unei prietene, spunându-i că se întorsese acasă fără incidente, dar că zărise o siluetă înfricoşătoare în casa scărilor. Apoi, în după-amiaza aceleiaşi zile, nu s-a prezentat la o ședință foto programată de mult timp. Absenţa sa de la acest eveniment, un comportament straniu pentru ea, stârnise îngrijorări în rândul familiei și colegilor, care ulterior nu au putut să o contacteze, nici măcar telefonic.

În apartamentul femeii, poliția i-a găsit pe Marlow, câinele ei golden retriever, și pe fostul ei iubit, Patrik M. (sau Marko M., conform altor surse), un paznic de 31 de ani, de origine slovenă, cu care Stefania Pieper avusese o relație tumultoasă care ulterior s-a încheiat definitiv. Ofițerii au găsit, de asemenea, urme de sânge pe tocul unei uși, dar nicio altă dovadă care să justifice o arestare imediată.

Ulterior, însă, martorii au povestit că au auzit o ceartă violentă în jurul orei 8 dimineața, duminica aceea, și apoi l-au văzut pe bărbat plecând, cărând un obiect mare. O analiză a imaginilor de pe camerele de supraveghere a dezvăluit ulterior că bărbatul trecuse granița din apropiere în Slovenia cu mașina în acea zi și apoi s-a întors în Austria.

Luni, 24, poliția slovenă l-a arestat pe bărbatul în vârstă de 31 de ani care, după ce a reintrat în Slovenia, a încercat să dea foc la Volkswagen-ul său Golf roșu, parcat lângă Cazinoul Mond din Sentilj, în apropiere de granița austriacă. Bărbatul a fost ulterior extrădat în Austria vinerea trecută.

Între timp, poliția slovenă, cu ajutorul dronelor, câinilor de supraveghere și echipelor speciale, a lansat o amplă operațiune de căutare a femeii dispărute, percheziționând și mai multe proprietăți din apropierea orașului Maribor, aparținând familiei suspectului.

Între timp, colegii lor austrieci, pentru a preveni posibila manipulare a probelor, i-au plasat și pe fratele și tatăl vitreg al bărbatului în arest preventiv în închisoarea Graz-Jakomini, dar i-au eliberat ulterior.

Predat poliției din Stiria și supus unui interogatoriu de ore întregi, suspectul a început să coopereze vineri cu autorităţile, iar anchetatorii au dezvăluit imediat că s-au făcut „progrese semnificative în ancheta” privind dispariția lui Stefanie Pieper.

Sâmbătă, în urma indicațiilor bărbatului, care a recunoscut treptat „că are legătură cu dispariția femeii”, înainte de a mărturisi apoi crima, trupul tinerei a fost găsit în sfârșit ascuns într-o valiză. Potrivit poliției austriece, bărbatul a transportat trupul neînsufleţit al femeii pe bancheta din spate a Golf-ului său, pe care ulterior a încercat să-l incendieze pentru a șterge dovezile, și apoi a îngropat valiza într-o pădure din apropierea orașului Majšperk, în nord-estul Sloveniei.