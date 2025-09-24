Momentul în care o șosea din Bangkok se prăbușește. Un crater uriaș s-a format lângă un spital și "a înghițit" stâlpii de electricitate

Un crater de mari dimensiuni s-a format în Bangkok după ce o șosea s-a prăbușit. FOTO> Captur[ video X

Un crater de mari dimensiuni s-a format în Bangkok după ce o șosea s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza lucrărilor la o stație de metrou scrie AP. Alimentarea cu apă și energie electrică în cartierul respectiv a fost oprită, iar zona a fost evacuată.

O porțiune de drum din Bangkok s-a prăbușit miercuri, formând un crater de mari dimensiuni care a perturbat traficul, a avariat infrastructura și a determinat evacuări în zona înconjurătoare.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

Autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat victime, însă trei vehicule au fost avariate în urma prăbușirii, a declarat guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt. El a precizat că oficialii cred că incidentul a fost provocat de lucrările în desfășurare la construcția unei stații de metrou.

Imagini surprinse în momentul prăbușirii arată cum suprafața șoselei se lasă treptat, trăgând după ea mai mulți stâlpi de electricitate și avariind conductele de apă. Mașinile au încercat să dea înapoi pe măsură ce craterul se lărgea, distrugând complet drumul cu patru benzi. Una dintre margini s-a oprit chiar în fața unei secții de poliție, lăsând la vedere structura subterană a clădirii.

Un spital din apropiere a anunțat că își va suspenda activitatea pentru pacienți timp de două zile. Oficialii orașului Bangkok au precizat că structura spitalului nu a fost afectată, dar s-a ordonat evacuarea secției de poliție și a altor clădiri din zonă.

Autoritățile au întrerupt, de asemenea, alimentarea cu apă și energie electrică în cartier. Guvernatorul Chadchart a spus că echipele de intervenție lucrează pentru a repara cât mai rapid craterul, în condițiile în care ploile abundente din sezonul musonic ar putea agrava situația.