Nouă morți în Odesa, unde a plouat în câteva ore cât într-o lună. Străzile s-au transformat în râuri, pană de curent în tot orașul

Cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în orașul Odesa în urma unei furtuni și a inundațiilor, au raportat autoritățile locale, scrie Kyiv Indepedent.
Toată noaptea, salvatorii au evacuat oamenii și au intervenit pentru a limita pagubele după ploile puternice din Odesa și din regiune. Într-o jumătate de zi, în regiunea Odesa au căzut precipitații cât într-o lună.
Flash flood in Odessa, Ukraine, this morning! pic.twitter.com/MnolM6z3EI— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025
În timpul operațiunilor de căutare și salvare au fost găsite cadavrele a nouă persoane: șase femei, doi bărbați și un copil de 8 ani. Alte persoane au fost găsite în stare de hipotermie din cauză că au stat mult timp în apa rece.
BREAKING! Death tall of Odessa floods rises to 9! pic.twitter.com/MLmGQgsgrL— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) October 1, 2025
Până acum au fost salvate 362 persoane, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat .
Două zile de ploi abundente au provocat inundații uriașe, pene de curent, în timp ce mai mulți copaci au fost doborâți de vânt.
Odesa went under water — search underway for a girl swept away by the current after the downpour— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025
A month and a half’s worth of rain hit the city in just one day. Transport came to a halt, some streets literally went under water, and people tried to save themselves any way they… pic.twitter.com/cdEB96mNjG
Regiunea Odesa este o regiune strategic importantă din sudul Ucrainei, iar de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, s-a confruntat cu atacuri repetate cu rachete și drone care au vizat infrastructura portuară, instalațiile energetice și zonele civile.