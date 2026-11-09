Nuntă în masă printre ruinele din Gaza: 500 de miri s-au căsătorit îmbrăcați în haine tradiționale. Cine a plătit evenimentul uriaș

3 minute de citit Publicat la 15:16 09 Noi 2026 Modificat la 15:18 09 Noi 2026

Nuntă cu 250 de cupluri, printre ruinele din Gaza, 6 noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

O ceremonie neobișnuită, organizată în orașul Gaza, a adus împreună 250 de cupluri palestiniene. Într-un teritoriu marcat de distrugeri, strămutări și o criză umanitară profundă, sute de miri s-au căsătorit, într-o nuntă susținută financiar de Emiratele Arabe Unite.

Printre clădirile distruse și urmele războiului, 500 de palestinieni au avut parte de una dintre cele mai importante zile din viața lor. 250 de cupluri s-au căsătorit în cadrul unei nunți colective organizate vineri, 6 noiembrie 2026, în orașul Gaza.

Evenimentul a reunit mirese și miri din diferite zone ale Fâșiei Gaza, care au participat la o ceremonie dedicată iubirii și unui nou început, în ciuda condițiilor extrem de dificile în care trăiesc palestinienii.

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Potrivit publicației The National, evenimentul a fost organizat prin intermediul inițiativei umanitare Operation Gallant Knight 3, susținută de Emiratele Arabe Unite. Programul a fost conceput pentru a ajuta cuplurile afectate financiar de război să își poată organiza nunta și să beneficieze de lucrurile necesare pentru începutul vieții de familie.

Multe dintre cuplurile participante își amânaseră căsătoria din cauza conflictului, a pierderii locuințelor, a strămutării și a dificultăților financiare.

O zi de sărbătoare într-un teritoriu devastat de război

Miresele au purtat rochii albe și au ținut în mâini buchete de flori, în timp ce mirii au ales costume elegante, unii purtând și eșarfe tradiționale palestiniene. Ceremonia a fost însoțită de muzică, dans și momente de sărbătoare, la care au luat parte familiile și apropiații tinerilor căsătoriți.

Imaginile de la eveniment surprind contrastul puternic dintre bucuria participanților și realitatea din Gaza, unde numeroase cartiere au fost transformate în ruine, iar sute de mii de oameni continuă să se confrunte cu efectele războiului.

Ceremonia a avut loc la Maritime Club, pe litoralul orașului Gaza.

Pentru numeroase familii, nunta colectivă a reprezentat o oportunitate rară de a celebra un moment important fără povara financiară pe care o presupune, în mod obișnuit, organizarea unei astfel de ceremonii.

Inițiativa face parte din eforturile umanitare ale Emiratelor Arabe Unite în Fâșia Gaza. Potrivit organizatorilor, ajutorul oferit nu se limitează la sprijinul material, ci urmărește și redarea unui sentiment de speranță oamenilor afectați de conflict.

Evenimentul a fost relatat și de BBC, care a publicat imagini cu mirii participanți la ceremonia desfășurată printre distrugerile provocate de război.

Cel mai recent bilanț al războiului din Gaza

Bucuria celor 250 de cupluri contrastează cu bilanțul devastator al războiului început pe 7 octombrie 2023, după atacul Hamas asupra Israelului.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, citate de Associated Press, până la 27 septembrie 2026, numărul palestinienilor uciși în conflict depășise 74.000, iar cel al răniților ajunsese la peste 175.000.

Mai exact, bilanțul comunicat de autoritățile sanitare palestiniene era de 74.016 morți și 175.068 de răniți.

Într-o relatare publicată pe 2 noiembrie, Reuters menționa că cel puțin 1.580 de palestinieni fuseseră uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului din octombrie 2025.

Deși armistițiul a redus intensitatea confruntărilor, atacurile au continuat, iar negocierile privind dezarmarea Hamas și retragerea trupelor israeliene au rămas dificile.

Organizația Națiunilor Unite, prin Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), a publicat pe 5 noiembrie un nou raport privind impactul conflictului asupra populației din Gaza. Documentul precizează că datele privind victimele provin de la Ministerul Sănătății din Gaza și autoritățile israeliene, iar unele cifre nu au fost încă verificate independent de ONU.

În paralel, criza umanitară continuă să afecteze populația. Majoritatea locuitorilor au fost strămutați, iar numeroase familii trăiesc în corturi sau în clădiri avariate, cu acces limitat la hrană, apă și servicii medicale.

În acest context, nunta celor 250 de cupluri a devenit un moment simbolic pentru comunitatea palestiniană: o încercare de a continua viața și de a păstra tradițiile, chiar și într-un teritoriu profund afectat de război.