O alergătoare de 24 de ani a murit la primul ei maraton, în New York: Rachel s-a prăbușit în Central Park, aproape de linia de sosire

3 minute de citit Publicat la 13:40 03 Noi 2026 Modificat la 13:40 03 Noi 2026

Rachel Apa a murit în timpul Maratonului din New York 2026. Sursa foto: Rachel Apa via LinkeIn

O tragedie a avut loc în timpul Maratonului din New York, după ce o tânără în vârstă de 24 de ani s-a prăbușit în Central Park, cu aproximativ doi kilometri înainte de linia de sosire. Rachel Apa participa la primul său maraton și se pregătise luni întregi pentru această competiție. În ciuda eforturilor medicilor de a o salva, tânăra a murit la spital. Tatăl ei a dezvăluit care a fost cauza decesului.

Rachel Apa participa la cursa desfășurată duminică, 1 noiembrie, și alerga în cadrul echipei Parkinson's Champions, prin care voia să strângă fonduri pentru cercetarea bolii Parkinson. Participarea sa avea și o semnificație personală: tânăra a dorit să îi aducă un omagiu bunicului său, care a murit în 2022 după ce s-a luptat cu această afecțiune.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times și preluate de presa internațională, Rachel era fostă jucătoare de hochei pe iarbă la Universitatea Bucknell și se pregătise intens pentru prima sa cursă de maraton.

Ultimele mesaje trimise tatălui, înainte de tragedie

În timpul competiției, tatăl tinerei, Steve Apa, îi urmărea evoluția de la distanță, prin intermediul aplicației de monitorizare a maratonului. Acesta îi trimitea mesaje de încurajare, în timp ce mama sa, Michelle, se afla la New York și urmărea cursa de pe margine.

La început, totul părea să decurgă normal. Mama sa a filmat-o chiar în timp ce alerga la kilometrul corespunzător primelor 14 mile, iar Rachel părea zâmbitoare.

Ulterior însă, situația s-a schimbat. La mila 18, tânăra i-a trimis tatălui său un mesaj scurt: „Ow” (Mă doare). Un kilometru mai târziu, a revenit cu un alt mesaj: „Ow, Ow”.

Tatăl său a continuat să o încurajeze, iar când aplicația a indicat că ajunsese la mila 23, i-a transmis un nou mesaj de susținere. Rachel nu a mai răspuns.

S-a prăbușit în Central Park, aproape de linia de sosire

La aproximativ doi kilometri înainte de finalul cursei, Rachel Apa s-a prăbușit în Central Park. O spectatoare, Michaela Nicholas, care lucra ca asistent social într-un spital, a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor, alături de logodnicul său.

Mai multe persoane aflate în apropiere au încercat să o resusciteze, iar medicii echipei de intervenție a maratonului au ajuns la fața locului cu echipamente medicale, inclusiv un defibrilator.

Tânăra a fost transportată la Mount Sinai Medical Center, unde medicii au încercat să îi salveze viața. Din păcate, eforturile acestora nu au avut rezultatul dorit. Rachel Apa a fost declarată decedată în aceeași seară, la ora 21:40.

Mama sa și-a dat seama că se întâmplase ceva grav după ce a observat, în aplicația de monitorizare, că fiica sa nu mai înainta pe traseu. A pornit imediat spre locul în care aceasta se afla.

Cauza morții tinerei de 24 de ani: Ce este rabdomioliza

Tatăl lui Rachel Apa a declarat pentru The New York Times că fiica sa a murit din cauza rabdomiolizei, o afecțiune gravă care presupune distrugerea rapidă a țesutului muscular.

În urma acestui proces, substanțe provenite din celulele musculare deteriorate sunt eliberate în sânge și pot provoca inclusiv leziuni renale severe și alte complicații care pot pune viața în pericol.

Steve Apa a mărturisit că fiica sa se afla într-o stare fizică foarte bună înainte de competiție și că nimic nu prevestea o asemenea tragedie.

Rachel era absolventă a Universității Bucknell, lucra ca manager de produs și urma studii de masterat în administrarea afacerilor. Primul său maraton fusese dedicat memoriei bunicului său, omul care o inspirase să facă sport și să își depășească limitele.

Moartea tinerei a adus un moment de tristețe în comunitatea alergătorilor. Organizatorii competiției, New York Road Runners, au transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

Potrivit informațiilor comunicate de organizatori, Rachel Apa este primul participant care a murit în timpul Maratonului din New York, din 2024 încoace.