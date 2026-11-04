O centrală geotermală submarină a produs în premieră mai multă energie electrică decât consumă: „Șansa de a înlocui motorina”

3 minute de citit Publicat la 22:51 04 Noi 2026 Modificat la 22:51 04 Noi 2026

Testul nu a avut ca obiectiv obținerea unei producții comerciale susținute. FOTO: Profimedia Images

O centrală electrică instalată pe fundul Oceanului Pacific a reușit să producă mai multă energie decât a consumat pentru a funcționa, într-un test de numai 8,7 secunde. Experimentul, desfășurat lângă un vulcan submarin activ, marchează un prim pas important în dezvoltarea unei tehnologii care ar putea transforma căldura din adâncurile oceanelor într-o sursă constantă de electricitate, independentă de condițiile meteo, potrivit thecooldown.com.

Demonstrația de scurtă durată a reprezentat un pas important pentru startupul Endurance Energy, cu sediul în Seattle, care încearcă să transforme căldura vulcanică subacvatică într-o sursă fiabilă de electricitate.

Endurance a testat sistemul său Adélie la Axial Seamount, un vulcan submarin activ situat la aproximativ 300 de mile de coasta statului Oregon, relatează Gizmodo. Descris drept prima centrală geotermală submarină din lume, sistemul a furnizat o putere netă mediană de aproximativ 2 kilowați, cu un vârf de 16,5 kilowați.

Centrala, cu o capacitate de 100 de kilowați, nu a reușit inițial să extragă suficient fluid hidrotermal dintr-un puț forat la o adâncime de 52 de picioare. Inginerii au mutat-o la o gură de emisie naturală din apropiere, unde fluidul care curgea avea o temperatură de aproximativ 538 de grade Fahrenheit.

Adélie a reușit apoi să genereze mai multă electricitate decât avea nevoie pentru a funcționa, înainte ca o problemă software să oprească operațiunile. Ulterior, o defecțiune a cablului de alimentare care furniza energie pompei de agent frigorific a pus capăt demonstrației.

Testul nu a avut ca obiectiv obținerea unei producții comerciale susținute. A fost considerat un succes deoarece a demonstrat că Adélie putea genera mai multă electricitate decât consuma.

Provocări majore

Potrivit Gizmodo, Andrew Redd, fost angajat al SpaceX, a fondat Endurance în ianuarie 2025. Compania își propune să ofere rețelelor electrice de coastă și platformelor industriale o sursă continuă de electricitate, care să nu depindă de condițiile meteorologice.

„Multe dintre locurile cu cele mai bogate resurse offshore depind, de asemenea, în mare măsură de combustibilii importați”, i-a declarat Redd publicației Gizmodo. „Pentru ele, aceasta este o oportunitate de a înlocui motorina cu energie curată, produsă local, care poate asigura o furnizare constantă de electricitate și o securitate energetică reală. Pe măsură ce tehnologia se maturizează, ne așteptăm să putem concura din punctul de vedere al costurilor pe piețele libere de energie electrică”.

Amplasarea în largul mării oferă o modalitate de a evita unele dintre restricțiile privind utilizarea terenurilor cu care se confruntă proiectele terestre. Apa de mare din jur asigură răcirea și presurizarea, iar în zonele dorsalelor medio-oceanice, necesarul de foraj ar putea fi, de asemenea, redus, deoarece căldura se află relativ aproape de fundul oceanului.

Operarea pe fundul oceanului presupune propriile provocări, inclusiv prezența fluidelor corozive. Dani Merino-Garcia, vicepreședintele pentru cercetare al organizației nonprofit din domeniul energiei geotermale Project Innerspace, a avertizat Gizmodo că fluidele acide ar putea deteriora componentele sistemului, în special schimbătorul de căldură.

Potrivit Gizmodo, Endurance intenționează să testeze Gentoo, o versiune modernizată a sistemului Adélie, cu cabluri submarine reproiectate, componente electronice mai rezistente și puțuri mai adânci. Modificările sunt menite să remedieze problemele legate de fluxul fluidelor și de echipamente, întâmpinate de Endurance în timpul demonstrației.

În decurs de 16 ore de la prima încercare eșuată de producere a energiei electrice, Endurance a recuperat sistemul Adélie, l-a reparat și l-a instalat din nou pentru a funcționa la o gură de emisie hidrotermală de pe fundul oceanului.

Prima instalație comercială

După o primă funcționare atât de scurtă, Endurance are în față un calendar ambițios. Compania lucrează la prima sa instalație comercială, în Regatul Tonga, și își propune să livreze prima electricitate în 2027.

Roland Horne, care conduce Programul de Energie Geotermală al Universității Stanford, a declarat pentru Gizmodo că tehnologia pare fezabilă din punct de vedere tehnic, deși instalarea ei sub apă ar fi probabil costisitoare. Electricitatea la prețuri accesibile rămâne un obiectiv, nu un rezultat demonstrat.

Merino-Garcia a remarcat că această tehnologie ar putea fi utilă chiar și în afara celor mai dificile medii din adâncurile oceanelor.

„Faptul că sunt capabili să instaleze unități de producere a energiei electrice în mediul submarin reprezintă o realizare tehnică ce poate fi aplicată unor resurse aflate la adâncimi mai mici sau în condiții mai puțin dificile”, a declarat acesta pentru Gizmodo.

Testul realizat de Endurance pe fundul oceanului este unul dintre mai multe eforturi de valorificare a căldurii geotermale și de producere a electricității sub apă.