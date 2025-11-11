O clădire plutitoare construită în Dubai va fi noul muzeu de artă al orașului. Cum va arăta structura monolitică și când va fi gata

1 minut de citit Publicat la 12:32 11 Noi 2025 Modificat la 12:32 11 Noi 2025

Clădirea plutitoare care va găzdui Muzeul de Artă Dubai. Sursa foto: Hepta/ Al-Futtaim

Planurile pentru o nouă clădire plutitoare au fost dezvăluite în Dubai, marcând un nou reper pentru orașul din Emiratele Arabe Unite. Numită Muzeul de Artă Dubai („DUMA”), aceasta va fi ancorată la marginea Dubai Creek, un golf natural cu apă sărată care împarte orașul în două zone principale.

Structura rotunjită și monolitică va fi amplasată pe o platformă circulară, a cărei suprafață este concepută pentru a reflecta lumina deșertului ce înconjoară orașul.

Arhitectura este inspirată de mare și de perlele pescuite din ea. Cochilia curbată a muzeului va închide o sală de expoziții circulară, ce simbolizează unitatea, descoperirea și continuitatea. O deschidere cilindrică centrală va permite pătrunderea luminii naturale în întreaga structură, evocând strălucirea delicată a unei perle.

Construcția va fi realizată de dezvoltatorul local Al-Futtaim, care afirmă că proiectul este conceput ca o platformă globală atât pentru artiști emergenți, cât și consacrați, precum și ca o sursă de inspirație pentru vizitatori din întreaga lume.

Un purtător de cuvânt al companiei declarat: „Muzeul va oferi experiențe artistice și umane captivante, care vor întări legăturile culturale și vor deschide noi căi pentru creșterea personală și schimbul de cunoștințe.”

Nu a fost anunţată încă o dată oficială de deschidere pentru clădirea Dubai Museum of Art. Totuşi, conform unor surse citate de presa internațională, construcţia este aşteptată să înceapă în cursul acestui an şi să fie finalizată în aproximativ trei ani