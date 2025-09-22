O companie a organizat un foc de artificii ”ca un dragon” în Himalaya, dar deznodământul a fost altul decât și-a dorit

Oficialii chinezi investighează brandul de îmbrăcăminte outdoor Arc'teryx, care a ajuns să își ceară scuze pentru un spectacol de artificii organizat în regiunea himalayană Tibet, criticat ulterior din cauza potențialului său impact asupra ecosistemului fragil, scrie CNN.

Compania, cu sediul central în Canada, dar deținută de grupul chinez Anta Sports, a colaborat cu artistul Cai Guo-Qiang pentru a organiza vineri impresionantul show pirotehnic pe un platou tibetan, la circa 5.500 de metri altitudine, în Shigatse, al doilea oraș ca mărime din Regiunea Autonomă Tibet.

Un videoclip oficial, ulterior șters, a arătat cum artificiile lansate de pe un vârf de munte formau o linie șerpuită pe care Cai – cunoscut pentru spectacolul de artificii de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 – a comparat-o cu un dragon.

Însă reacțiile negative au apărut rapid pe rețelele sociale chineze, unde utilizatorii au criticat gestul ca fiind o dovadă a ignoranței față de posibilele efecte asupra unui ecosistem izolat și fragil.

Duminică, autoritățile locale au anunțat deschiderea unei anchete. Peste 92 de milioane de utilizatori au urmărit pe platforma Weibo postările legate de acest subiect în doar două zile.

„Comitetul de partid și guvernul din Shigatse tratează problema cu seriozitate și au constituit o echipă de investigație trimisă imediat la fața locului”, se arată într-un comunicat oficial pe platforma WeChat. Rezultatele vor fi analizate „în conformitate cu legea și reglementările în vigoare”, au precizat autoritățile.

Scuzele Arc’teryx

Arc’teryx, fondată în Canada și achiziționată în 2019 de un consorțiu condus de Anta Sports, a transmis scuze atât pe Weibo, cât și pe Instagram.

„Acest eveniment a contrazis în mod direct angajamentul nostru față de natură, cine suntem și cine vrem să fim pentru oamenii noștri și comunitatea noastră. Suntem profund dezamăgiți că s-a întâmplat și ne cerem scuze, punct”, a scris compania pe Instagram.

Pe Weibo, brandul – foarte popular în rândul clasei de mijloc chineze – a promis că va invita o organizație de mediu independentă să realizeze o evaluare transparentă și să ia măsuri eficiente pentru a compensa eventualele daune.

Reacția artistului Cai Guo-Qiang

La rândul său, artistul Cai a cerut scuze pe rețelele sociale, recunoscând că „mai multe aspecte nu au fost luate în considerare corespunzător”.

„Eu și echipa mea acordăm o mare importanță acestui subiect și acceptăm cu modestie toate criticile aduse creației noastre artistice pe platoul înzăpezit. Vă mulțumim sincer pentru grijă și pentru atenționări”, a scris Cai luni pe Douyin, versiunea chineză a TikTok.

Născut în orașul Quanzhou din sudul Chinei și stabilit la New York din anii ’90, artistul – cunoscut pentru picturile cu praf de pușcă și spectacolele pirotehnice – a declarat că va „coopera proactiv” cu autoritățile în evaluarea impactului ecologic și va lua „măsuri concrete” pentru protejarea platoului, promițând reguli mai stricte pentru viitor.

Critici în presa de stat și pe rețelele sociale

În ciuda scuzelor, presa de stat chineză a amplificat criticile. Publicația Global Times, cunoscută pentru tonul său tranșant, a subliniat discrepanțele dintre declarațiile Arc’teryx pe Weibo și cele pe Instagram.

Pe Instagram, compania a anunțat că va discuta problema cu Cai și echipa sa din China, fără să menționeze evaluarea unei terțe părți, ceea ce a atras critici privind sinceritatea scuzelor. „Unii utilizatori au pus la îndoială sinceritatea Arc’teryx... au considerat că formularea «vom colabora cu echipa din China pentru corectarea practicilor» pare o încercare de a pasa responsabilitatea”, a scris publicația.

Pe Weibo, utilizatorii au cerut măsuri mai ferme, inclusiv pedepsirea oficialilor care au aprobat evenimentul. „Arestați-i pe toți cei care au dat avizul”, a scris un internaut.

Alții au subliniat ironia situației: „Arta pentru natură ar trebui să însemne respect pentru natură și pentru ființele vii”, a scris un utilizator într-o postare care a adunat mii de aprecieri.