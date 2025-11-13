O doctoriță esteticiană din Rusia, vedetă pe internet, a fost trimisă pe front pentru că i-a greșit operația la pleoape unei paciente

2 minute de citit Publicat la 12:36 13 Noi 2025 Modificat la 12:40 13 Noi 2025

Ekaterina Lonskaia oferea servicii de chirurgie estetică de lux pentru clienți VIP din Rusia FOTO: Profimedia Images

O doctoriță specializată în chirurgie estetică și, în același timp, vedetă pe rețelele sociale, a fost trimisă de autoritățile din Rusia pe front drept pedeapsă, după ce i-ar fi greșit operația la pleoape unei paciente.

Dr. Ekaterina Lonskaia, de 40 de ani, a fost condamnată la 11 luni de închisoare într-o colonie penală și i s-a interzis să mai practice medicina timp de doi ani și jumătate, potrivit msn.com.

› Vezi galeria foto ‹

Totuși, pedeapsa i-a fost anulată în schimbul trimiterii ei pe front, pentru a trata soldații ruși mutilați în războiul lui Vladimir Putin.

Doctorița a fost deja trimisă într-un spital militar improvizat.

„Decizia mea de a merge în zona de război poate părea prea riscantă sau prea periculoasă pentru mulți”, le-a spus ea urmăritorilor de pe Instagram. „Dar cred că, într-o perioadă atât de dificilă din viața țării noastre, orice medic aflat în locul meu ar fi făcut exact același lucru. În anul ce urmează, păstrându-mi onoarea profesională și demnitatea umană, voi trata oameni în baza unui contract cu Ministerul Apărării, în zona de război”.

Înainte de a fi condamnată, dr. Lonskaia oferea servicii de chirurgie estetică de lux pentru clienți VIP.

Însă pacienta ei, Inna Boroda, în vârstă de 47 de ani, spune că a plătit jumătate de milion de euro pentru a repara o intervenție greșită făcută Lonskaia. Aceasta a făcut o operație la pleoape, după care nu ar mai fi putut să își închidă complet ochii, suferind dureri severe și pierzându-și temporar vederea la ambii ochi.

Inna spune că a avut nevoie de patru operații corective în Italia, pentru că medicii ruși au considerat că starea ei era „prea complexă”.

Dr. Lonskaia a încercat să-și dovedească nevinovăția, dar a spus: „Nu am reușit, am pierdut…. Sunt sigură că această poveste nu mă definește în niciun fel, nici ca medic, nici ca om”.

Ea este căsătorită cu Konstantin Kurakin, un chirurg maxilo-facial foarte apreciat la Moscova.