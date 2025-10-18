O dolină uriașă a apărut brusc la marginea unui oraș. Are un diametru de 36 de metri și o adâncime de 200 de metri

Au trecut trei ani de când un crater uriaș s-a deschis brusc în pământ, lângă o mină de cupru din Tierra Amarilla, Chile.FOTO: Profimedia Images

Au trecut trei ani de când un crater uriaș s-a deschis brusc în pământ, lângă o mină de cupru din Tierra Amarilla, Chile. Dolina este încă acolo, iar oamenii sunt la fel de neliniștiți. Pentru mulți localnici, în acea zi nu s-a prăbușit doar pământul, ci și încrederea că cineva are grijă de ei.

Povestea a fost readusă în atenție într-un amplu reportaj de investigație publicat de Reuters, citat de Daily Galaxy.

În iulie 2022, o doină uriașă, cu un diametru de 36 de metri și o adâncime de 200 de metri, a apărut dintr-odată în deșert, la marginea orașului. Nu a distrus locuințe, dar s-a deschis chiar lângă ele, în apropierea unei clinici și a unei grădinițe.

Authorities in Chile are investigating a mysterious sinkhole that appeared in the desert, according to Reuters pic.twitter.com/IwESS77O1v — CNN (@CNN) August 3, 2022

În ziua prăbușirii pământului, mulți locuitori au crezut că e un cutremur. Ar fi fost mai ușor de explicat. În schimb, pământul s-a surpat brusc, formând o gaură perfect rotundă și adâncă, chiar lângă mina Alcaparrosa, operată de compania Minera Ojos del Salado.

„De când s-a produs dolina, trăim cu teamă”, spune Rudy Alfaro, a cărei casă se află la doar 800 de metri de locul prăbușirii. „Și un centru medical și o grădiniță sunt în apropiere”, adaugă ea.

Giant #sinkhole in Chilean mining town haunts residents,3 years on

A sinkhole that was exposed last week has doubled in size, at a mining zone close to Tierra Amarilla town, in Copiapo, #Chile, August 7, 2022 pic.twitter.com/h1CgdZVJ3e — Hans Solo (@thandojo) October 1, 2025

Copiii se tem. Unii părinți nici măcar nu mai vor să-și renoveze sau să-și vopsească locuințele. La fiecare tremur de pământ, frecvent în această regiune seismică, praful se ridică din crater, iar panica revine.

Deși la apariția dolinei nu au fost victime, efectul a fost devastator în alt mod: a paralizat orașul. Investițiile s-au oprit, planurile de viitor au fost abandonate, iar oamenii au început să se uite cu neîncredere la pământul de sub picioarele lor.

Nu a fost un cutremur

S-a dovedit că prăbușirea nu a avut cauze naturale. Ea a fost provocată de exploatarea minieră excesivă.

A fost o „furtună perfectă” pentru o zonă deja vulnerabilă. Deșertul Atacama este unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă, iar lipsa apei aici nu este doar o problemă de confort, ci un risc structural.

În 2025, un tribunal a confirmat că degradarea acviferului este ireversibilă și a ordonat companiei care opereaza mina, Lundin Mining, să înceapă umplerea craterului și să ia măsuri pentru protejarea resurselor locale de apă.

Rodrigo Sáez, director regional pentru resurse de apă, a declarat că prăbușirea a agravat o situație hidrologică deja fragilă. Va fi nevoie de mai mult decât de astuparea unei gropi, va fi nevoie de zeci de ani de monitorizare și investiții în infrastructură.

Locuitorii din Tierra Amarilla nu au stat însă degeaba. După prăbușire, autoritățile au suspendat activitatea la mina Alcaparrosa. Dar măsura nu a fost suficientă, craterul a continuat să se mărească în lunile care au urmat. Comunitatea a tot așteptat, dar măsurile reale au venit abia după câțiva ani. După cum a relatat Euronews, abia în 2025 o instanță a recunoscut oficial amploarea pagubelor și a dispus intervenții concrete. Pentru locuitori, întârzierea a fost o lovitură grea. Mulți spun că a confirmat ceea ce bănuiau de mult: că siguranța oamenilor este mereu pe locul doi, după interesele de producție.

Acum, într-un climat de neîncredere, grupurile civice și organizațiile de mediu cer reguli noi: zone de protecție între mine și zonele locuite, despăgubiri mai rapide pentru familiile afectate și o supraveghere mai strictă a activităților industriale.