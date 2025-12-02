O epidemie a ucis deja zeci de copii, iar țânțarii continuă să răspândească virusurile, în Cuba. Bilanțul total al victimelor

Un elev aleargă prin ceața de fumigație, pulverizată pentru a ucide țânțarii Aedes, în Cuba. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un total de 33 de persoane au murit în Cuba din cauza virusurilor chikungunya și dengue transmise de țânțari, din iulie până acum, a raportat Ministerul Sănătății. Dintre acestea, 21 sunt copii, au declarat luni autoritățile.

Majoritatea deceselor au fost atribuite chikungunyei — caracterizată prin febră și dureri articulare care pot fi debilitante, dar rareori fatale — în timp ce dengue, o boală cu simptome asemănătoare gripei, a provocat 12 decese, a declarat la televiziunea de stat viceministrul sănătății, Carilda Peña, potrivit Gulf News.

Virusul chikungunya a apărut în provincia occidentală Matanzas în luna iulie, dar s-a răspândit rapid în toate cele 15 provincii ale țării, care are 9,7 milioane de locuitori.

În același timp, insula comunistă a fost afectată de un focar de dengue care a lovit în timp ce Cuba se confruntă cu lipsuri de apă potabilă, alimente, combustibil și medicamente, în cea mai gravă criză economică din ultimele decenii.

Cuba, cunoscută de mult timp pentru expertiza sa medicală și farmaceutică, a reușit să combată rapid un focar anterior de chikungunya în 2014.

De data aceasta însă, potrivit statului unipartid, focarul a scăpat de sub control din cauza „lipsei de igienă, a acumulării de gunoaie” și a faptului că oamenii stochează apă în rezervoare pentru a compensa disponibilitatea intermitentă a apei potabile de la robinet.

Cu țara aflată sub sancțiuni americane și cu sectorul său turistic — crucial — ruinat de Covid, lipsa de valută a dus la un declin accentuat al serviciilor medicale și al programelor de prevenție, cum ar fi fumigarea împotriva țânțarilor.

Chikungunya și dengue – ce sunt, cum se transmit și de ce sunt periculoase

Chikungunya și dengue sunt două boli infecțioase transmise prin înțepătura țânțarilor Aedes, aceiași care pot transmite și virusul Zika. Aceste insecte sunt active în special în timpul zilei și se răspândesc în zonele tropicale și subtropicale, unde condițiile climatice favorizează înmulțirea lor.

1. Chikungunya

Chikungunya este cauzată de virusul chikungunya și se manifestă prin:

febră bruscă,

dureri articulare intense,

dureri musculare,

oboseală,

erupții cutanate.

Deși rar fatală, boala poate fi extrem de debilitantă. Durerile articulare pot persista câteva săptămâni sau chiar luni, afectând capacitatea pacientului de a se mișca normal.

Nu există tratament antiviral specific; terapia este simptomatică – odihnă, hidratare, medicamente pentru durere.

2. Dengue

Dengue este cauzată de unul dintre cele patru tipuri de virus dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4).

Simptomele includ:

febră mare,

dureri puternice de cap,

dureri musculare și articulare,

greață, vărsături,

erupții cutanate.

În cazuri severe poate apărea dengue hemoragic, o formă periculoasă care poate duce la sângerări interne, scăderea tensiunii arteriale și șoc. Această formă necesită tratament medical urgent.

Nu există un tratament antiviral specific; managementul este de suport, cu hidratare atentă și supraveghere medicală.

Cum se transmit?

Ambele virusuri sunt transmise prin înțepătura țânțarilor infectați.

Țânțarii Aedes se reproduc în special în:

apă stătătoare (găleți, butoaie, recipiente abandonate),

zone cu salubritate precară,

locuri unde oamenii depozitează apă din cauza lipsei accesului constant la apă potabilă.

De ce provoacă focare?

Focarele apar frecvent în:

perioade calde și umede,

zone cu densitate mare a populației,

locuri în care există gunoaie, apă stătătoare și lipsă de măsuri de prevenție (fumigație, controlul țânțarilor),

comunități afectate de crize economice sau sanitare.