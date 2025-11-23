O fată de 12 ani a murit după ce a fost obligată să facă 100 de genuflexiuni pentru că a întârziat la școală

Tragedia a stârnit revoltă în rândul părinților și al comunității locale. Foto: Profimedia Images

O elevă de 12 ani din statul Maharashtra, India, a murit după ce profesoara ei ar fi obligat-o să facă 100 de genuflexiuni pentru că a ajuns cu doar zece minute întârziere la școală – chiar de Ziua Copilului, o zi dedicată în mod tradițional grijii și bunăstării elevilor, scrie NDTV.

Kajal Gond, elevă în clasa a VI-a la Shree Hanumant Vidya Mandir High School din Vasai, ar fi fost supusă pedepsei vineri dimineață. La scurt timp după ce a terminat exercițiile, fata a început să acuze dureri severe în zona lombară.

Ajunsă acasă, starea ei s-a agravat rapid, iar familia a dus-o de urgență la un spital din Nalasopara. Cum situația se înrăutățea, Kajal a fost transferată la spitalul JJ din Mumbai, unde medicii nu au mai putut să o salveze.

Rudele acuză că pedeapsa excesivă – aplicată în timp ce copila purta ghiozdanul – i-ar fi provocat deteriorarea accelerată a stării de sănătate, ducând în final la moartea ei.

Tragedia a stârnit revoltă în rândul părinților și al comunității locale, care cer măsuri imediate împotriva cadrului didactic implicat și a conducerii școlii.

Partidul Maharashtra Navnirman Sena (MNS) a avertizat că unitatea de învățământ nu va fi lăsată să funcționeze până când nu va fi deschis un dosar penal împotriva celor responsabili.