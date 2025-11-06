O fată s-a distrat lipind ochi pe o statuie albastră. Este, de fapt, o operă de artă și acum trebuie să plătească pentru ce a făcut

Statuia albastră este unul din simbolurile orașului australian Mount Gambier FOTO: Facebook

O tânără din Australia a ajuns în instanță fiind acuzată că a vandalizat o sculptură mare albastră, a unei creaturi mitice, lipindu-i ochi mobili.

Amelia Vanderhorst, de 19 ani, a apărut într-o ședință video la Tribunalul din Mount Gambier, în Australia de Sud, fiind acuzată de o infracțiune de deteriorare a proprietății, faptă petrecută în luna septembrie, relatează BBC.

Consiliul local a precizat că imaginile de pe camerele de supraveghere arată o persoană care lipește ochi pe opera de artă, pe care localnicii o numesc „Blue Blob”. Persoana a fost identificată apoi drept Amelia Vanderhorst.

În fața instanței, aceasta a spus că este bolnavă, însă judecătorul i-a spus că mai bine și-ar căuta un avocat înaintea următoarei ședințe de judecată din decembrie.

La o zi după incident, primarul a precizat că reparațiile la această operă de artă publică foarte apreciată de localnici vor fi costisitoare, întrucât autocolantele nu pot fi îndepărtate fără a deteriora sculptura.

„Această deteriorare intenționată a unei opere de artă publice valoroase este inadecvată și lipsită de respect”, a declarat primărița orașului Mount Gambier, Lynette Martin, la mijlocul lunii septembrie. „Nu este o distracție inofensivă, este costisitoare”, a mai spus aceasta.

Ea a precizat că administrația va solicita recuperarea costurilor „semnificative” de reparație de la cei responsabili pentru daune.

Când sculptura a fost propusă inițial municipalității, a stârnit reacții mixte din partea comunității locale, din cauza prețului și a designului.

Costând 136.000 de dolari australieni, adică aproape 80.000 de euro, opera de artă reprezintă o creatură mitică, designerii fiind inspirați de un furnicar marsupial antic descoperit în peșterile locale, care era „masiv, greoi și fascinant”.