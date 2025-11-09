O femeie a ajuns la spital după ce a început să secrete lapte prin axile

1 minut de citit Publicat la 07:00 09 Noi 2025 Modificat la 07:00 09 Noi 2025

Femeia s-a prezentat la medic din cauza unor umflături în ambele axile. Foto: Profimedia Images

O femeie de 35 de ani din Filipine a ajuns la spital după ce a observat că îi curge lapte nu doar din sâni, ci și din zona axilelor. Medicii au descoperit că pacienta avea o formă rară de țesut mamar suplimentar, cunoscută sub numele de polimastie, potrivit Live Science.

Femeia s-a prezentat la medic din cauza unor umflături în ambele axile. Nodulii aveau culoarea pielii, formă neregulată și dimensiuni de aproximativ 5,5 x 4,2 cm în partea dreaptă și 3,9 x 0,9 cm în cea stângă. Zona nu era dureroasă, inflamată sau sângerândă, însă, la palpare, medicii au observat scurgeri de lapte prin foliculii de păr.

Potrivit acesteia, umflăturile au apărut pentru prima dată în urmă cu 15 ani, după nașterea primului copil, și au dispărut de fiecare dată după încheierea perioadei de alăptare. După fiecare sarcină, fenomenul s-a repetat.

În urma unei biopsii, medicii au confirmat prezența țesutului mamar ectopic — o anomalie congenitală care apare atunci când, în timpul dezvoltării fetale, o parte din așa-numita „linie mamară” nu este complet resorbită. Țesutul rămas se poate transforma ulterior în polimastie, care reacționează la modificările hormonale din pubertate sau sarcină.

Această formă de polimastie poate apărea atât la femei, cât și la bărbați, în diverse zone – cel mai frecvent la nivel de axilă, dar uneori și în zona inghinală, pe coapse sau, foarte rar, pe față ori spate.

Medicii i-au recomandat pacientei îndepărtarea chirurgicală a țesutului mamar suplimentar. Femeia a refuzat intervenția, știind din experiențele anterioare că umflăturile se retrag odată cu încetarea alăptării. Ea a fost sfătuită să monitorizeze în continuare zona și să includă axilele în controalele periodice pentru depistarea cancerului mamar.

Polimastia este o condiție neobișnuită, afectând între 2% și 6% dintre femei și 1% până la 3% dintre bărbați. Poate avea componentă ereditară, însă pacienta filipineză a declarat că nimeni din familia sa nu a prezentat simptome similare.