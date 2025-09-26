O femeie a găsit în parc o piatră ciudată care s-a dovedit a fi un diamant extrem de valoros: La început am crezut că arată interesant

Diamantul găsit în parc FOTO: Arkansas State Parks

O femeie care era împreună cu familia într-o excursie de weekend a descoperit în pământ o piatră interesantă, care până la urmă s-a dovedit a fi un diamant foarte valoros.

Raynae Madison și familia ei din Cookson, Oklahoma, au vizitat într-un weekend Arkansas, plecând cu toții în excursie pentru a sărbători ziua de naștere a nepotului ei, William. Raynae și familia au ajuns și în faimosul Crater of Diamonds State Park, unul dintre puținele site-uri cu diamante accesibile publicului.

Aveau la ei doar un set de săpat pe plajă și o sită pentru cernut nisipul cumpărate dintr-un magazin cu produse de un dolar când au ajuns în parc, pe 13 septembrie.

După ce au săpat câteva găleți de pământ în partea de nord a parcului, Madison a observat o „piatră alungită, lucitoare și neobișnuită”, conform unui comunicat de presă al parcurilor de stat din Arkansas care povestește despre această descoperire remarcabilă, potrivit The Independent.

„La început am crezut că arată foarte interesant, dar nu eram sigură ce era”, a spus Madison. „Sincer, am crezut că este prea mare ca să fie un diamant”.

Personalul Centrului de Descoperire a Diamantelor din parc a identificat piatra ca fiind un diamant maro ciocolatiu de 2,79 carate.

„Diamantele maro din parc apar datorită unui proces numit deformare plastică, care creează defecte structurale în timpul formării diamantului sau în timpul mișcării acestuia în magmă”, a spus Emma O'Neal, angajată a parcului.

Ea a explicat: „Aceste defecte reflectă lumina roșie și verde, combinându-se pentru a face diamantul să pară maro”.

Un diamant oval natural de 2,79 carate poate avea un preț între 11.500 și 106.000 de dolari, în funcție de factori precum culoarea și claritatea pietrei, conform site-ului de comparație a diamantelor StoneAlgo.

Dar poate exista o diferență mare de valoare în cazul diamantelor neșlefuite, precum cel găsit de Madison.

Madison și-a numit piatra „William Diamond” după nepotul ei. Este al treilea cel mai mare diamant dintre cele 403 pietre înregistrate în parc anul acesta, potrivit comunicatului de presă.

„2025 a fost un an foarte bun pentru descoperirile de diamante mari! Până acum, am înregistrat patru diamante care cântăresc peste două carate”, a spus O’Neal.