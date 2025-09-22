O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”

O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand FOTO: Getty Images

Este adevărat că gunoiul unei persoane este adesea comoara altei persoane, iar acest lucru se dovedește a fi adevărat deseori în industria second-hand. Acolo, cumpărătorii cu ochiul format caută mobilier ori haine de care alții nu mai au nevoie, care, în multe cazuri, ascund comori nebănuite.

Pentru o persoană norocoasă, însă, nu a fost necesară nici măcar o vizită la magazinul second-hand pentru a face o mare descoperire. Ea a împărtășit fotografii cu un inel pe care îl primise recent, pe pagina de Reddit r/jewelryidentification, cerând ajutor pentru a identifica obiectul care intrase în posesia ei, potrivit Yahoo Life.

„Cumnatul meu a cumpărat o pungă cu bijuterii vechi de la un târg de vechituri din Ontario, Canada”, a explicat ea. „Ne-a lăsat pe fiecare să alegem o piesă și aceasta a fost cea pe care am ales-o eu. Poate cineva să-mi spună cine este producătorul sau orice altă informație despre acest inel?”

Inelul găsit de femeie

Deși comentatorii nu au putut identifica cu certitudine producătorul sau valoarea exactă a inelului, părea evident că este făcut din aur și că are o perlă. „Descoperire epică”, a scris cineva.

Găsirea diamantelor, sau, în acest caz, a perlelor, printre lucrurile obișnuite este una dintre atracțiile cumpărăturilor la mâna a doua pentru mulți oameni. Posibilitatea de a descoperi o etichetă de designer sau o marcă a unui artist cunoscut pe un obiect aparent banal aduce o senzație intensă; adesea este și profitabil pentru cei care aleg să revândă articolele de valoare mare pe care le găsesc.

„E un inel frumos”, a scris alt comentator. „Ai făcut o alegere excelentă”.

Pe lângă posibilitatea de a obține reduceri semnificative la articole rare, mulți cumpărători optează să cumpere second-hand pentru economiile constante la articolele de zi cu zi.

Stilul de viață second-hand este benefic și pentru planetă. Spre deosebire de practicile modei rapide care presupune cheltuieli constante mari și care generează cantități uriașe de materiale poluante anual, achizițiile second-hand mențin obiectele departe de gropile de gunoi. Și asta valorează chiar mai mult decât aurul.