O femeie a lucrat o lună și a luat ajutor de șomaj. Acum e obligată să restituie toți banii. S-a constatat că avea 600.000 euro în cont

O femeie a lucrat o lună și a luat ajutor de șomaj. Acum e obligată să restituie toți banii. FOTO Getty Images

O femeie din Spania trebuie să returneze 1.615 euro primiți necuvenit ca ajutor de șomaj, a decis instanța. Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania a cerut restituirea sumei după ce a descoperit că veniturile lunare ale femeii depășeau plafonul permis. Instanța a subliniat însă că femeia avea peste 600.000 de euro în contul bancar și încasa lunar 2.600 de euro din chirii.

Femeia, care locuiește în Țara Bascilor din Spania, va trebui să ramburseze cei 1.615 euro încasați din eroare, scrie L Independant.

Curtea de justiție din Țara Bascilor i-a respins recent apelul împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță de un tribunal din Bilbao, care confirmase decizia SEPE.

Cazul datează din iunie 2024, când femeia a lucrat aproximativ o lună prin intermediul unei agenții de muncă temporară. În această perioadă a intrat în concediu medical, care s-a prelungit până în ianuarie 2025.

După externarea din spital, a solicitat la SEPE ajutorul de șomaj contributiv. Instituția i-a aprobat cererea, dar a considerat că cele 120 de zile de drepturi la care era îndreptățită fuseseră deja consumate în timpul concediului medical de după încheierea contractului temporar.

În paralel, femeia solicitase și o altă indemnizație de șomaj, destinată victimelor violenței de gen sau sexuale. Aprobată inițial pentru trei luni, prestația a fost revocată după analizarea dosarului.

Potrivit postului de televiziune Telecinco, verificările au arătat că femeia încasa lunar 800 de euro din închirierea unor imobile și 1.834,25 euro din veniturile capitalului mobiliar. Totalul, de peste 2.600 de euro pe lună, depășea cu mult plafonul permis pentru acordarea indemnizației. Prin urmare, SEPE a cerut restituirea celor 1.615 euro plătiți necuvenit între 6 februarie și 30 aprilie 2025.

În instanță, reclamanta a susținut că a acționat cu bună-credință, fără fraudă sau neglijență, și că eroarea aparținea exclusiv administrației. Ea a invocat jurisprudența Cakarevic a Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia restituirea nu poate fi pretinsă atunci când eroarea este pur administrativă, persoana a acționat cu bună-credință, iar rambursarea i-ar impune o povară disproporționată. Instanța a subliniat însă că femeia avea peste 600.000 de euro în contul bancar. Prin urmare, judecătorii au concluzionat că restituirea sumei nu reprezenta o povară financiară excesivă.