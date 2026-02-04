O femeie a uitat robinetul deschis după ce a făcut baie și a transformat un cartier din China într-un adevărat patinoar

1 minut de citit Publicat la 11:18 04 Feb 2026 Modificat la 11:18 04 Feb 2026

O femeie a uitat robinetul deschis după ce a făcut baie și a transformat un cartier din China într-un adevărat patinoar. FOTO: Getty Images

O femeie din China a uitat să închidă robinetul boilerului după ce a făcut baie și a provocat o scurgere de apă care a durat ore întregi și a transformat cartierul unde locuiește într-un adevărat patinoar în aer liber.

Femeia, pe nume Wang, a publicat pe rețelele sociale, pe 16 ianuarie, un videoclip în care își cere scuze vecinilor din cartierul ei din orașul Lanzhou, provincia Gansu, potrivit publicației Xianfeng News, citată de South China Morning Post.

„Am făcut duș aseară și apoi am uitat să închid robinetul de la boiler. Apa a curs din rezervor timp de nouă ore. Patinoarul din cartier pe care l-ați văzut dimineață a fost făcut de mine. Îmi pare rău pentru greșeala asta”, a spus ea în clip.

Rezervorul boilerului este montat pe acoperișul clădirii. După ce Wang a uitat să închidă robinetul, apa a continuat să se adune în rezervor, apoi s-a scurs și a început să curgă în afară.

Un alt clip publicat de ea arată apa care iese din rezervor, se prelinge pe perete și se scurge pe drumul din fața blocului.

În noaptea respectivă, temperatura în Lanzhou a coborât până la minus opt grade Celsius, la mijlocul lunii ianuarie.

Drumul înghețat a fost observat prima dată de tatăl lui Wang, care are obiceiul să se trezească devreme în fiecare dimineață ca să facă mișcare.

„Pe la ora 6 dimineața, tatăl meu a văzut că drumul era acoperit cu gheață, iar apa încă se scurgea pe carosabil. La început a crezut că apa venea de la altcineva. La scurt timp și-a dat seama că era de la noi”, a spus Wang presei.

Tatăl a sunat-o imediat și i-a cerut să iasă afară ca să spargă și să îndepărteze gheața împreună cu el.

Mama lui Wang a cumpărat toată sarea din magazinele alimentare din apropiere.

„Sarea s-a terminat din cauza noastră. Așa că, dacă nu ați putut cumpăra sare în dimineața asta, vreau să vă cer scuze. Tatăl meu m-a certat rău, pentru că i-a fost rușine de ce am făcut”, a spus Wang.

La fața locului au venit și angajați de la administrația imobilului, care au ajutat la îndepărtarea gheții de pe drum.

Povestea a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale din China.

„Și-a recunoscut greșeala și familia a rezolvat situația. Cred că vecinii ar trebui să o ierte”, a comentat un utilizator.