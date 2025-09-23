O femeie a zburat 3.800 km până la Cluj-Napoca pentru a-și cumpăra ciocolata preferată: „Oamenii au fost puțin șocați când le-am zis”

1 minut de citit Publicat la 11:21 23 Sep 2025 Modificat la 11:22 23 Sep 2025

Costul total al aventurii a fost de 150 de dolari / foto: Colaj Getty Images

O femeie a zburat peste 3.800 de kilometri într-o escapadă de doar 24 de ore în România, cu un singur scop: să-și cumpere ciocolata preferată. Ea spune că ar repeta experiența oricând, fără ezitare.

Pe 15 septembrie, Kate Takacs, în vârstă de 35 de ani,a zburat din Marea Britanie până la Cluj-Napoca, orașul său natal, pentru a-și lua dulciurile favorite din România, scrie New York Post.

Ea terminase munca la ora 22:00 și, câteva ore mai târziu, la 3:15 dimineața, aterizaze deja la Cluj.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că plec într-o excursie de o zi ca să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate Takacs.

Costul total al aventurii a fost de 150 de dolari

A petrecut întreaga zi acasă și susține că a fost fericită să revadă locurile dragi. A mers la cumpărături, iar seara s-a întors la aeroport, a decolat la 22:00, iar la Londra a ajuns la 23:00. La 1:30 era deja în pat.

Costul total al aventurii, inclusiv biletele de avion și cumpărăturile: doar 150 de dolari.

„Toți au crezut că sunt nebună, mai ales că unele dintre produsele pe care le-am cumpărat pot fi găsite și în magazine românești din Londra”, a spus ea despre pofta care a dus-o până în România.

Chiar și așa, tânăra spune că merită încercată o astfel de experiență.

„Motivul a fost strict ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu se găsește în Marea Britanie), iar dacă nu ați încercat-o încă, vă rog să o faceți și să-mi mulțumiți mai târziu”, a adăugat ea.

Mai mult, nu e prima dată când face așa ceva: are deja 17 excursii „extreme” de o zi la activ și plănuiește multe altele.

„Sunt fericită și mulțumită? Absolut. Aș face-o din nou? Cu siguranță!”, a mai spus aceasta.