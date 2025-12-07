O femeie care a câștigat 120 de milioane de euro la loterie a rămas aproape fără nimic după un an și spune că nu-i pare rău

Aproape toți banii au fost donați sau oferiți altora. / FOTO: Getty Images

O femeie din Norvegia a câștigat, anul trecut, 120 de milioane de euro la loterie, însă acum, la doar un an și jumătate distanță, nu mai are aproape nimic din uriașa sa avere. Cu toate acestea, femeia este surprinzător de fericită, potrivit Blick.

Grethe H., în vârstă de 78 de ani, a nimerit numerele câștigătoare la Euromillions în ianuarie 2024 și a devenit multimilionară peste noapte. Din uriașa sumă, echivalentul a 112 milioane de franci elvețieni, astăzi mai are aproximativ 36,5 milioane, potrivit celor mai recente documente fiscale. Venitul ei declarat pentru 2024 este în jur de 2 milioane de franci.

Motivul? Aproape toți banii au fost donați sau oferiți altora, o parte importantă pentru cauze umanitare, inclusiv programe pentru combaterea cancerului mamar.

Ce a făcut cu banii

„A făcut donații consistente către diverse organizații pe care a dorit personal să le sprijine și, în același timp, a fost foarte generoasă cu familia”, a declarat pentru publicația „Dagbladet” Ingrid Roterud Mathisen, purtătoarea de cuvânt a companiei de loterie Norsk Tipping.

Bătrâna a cumpărat câteva proprietăți, și-a îndeplinit câteva visuri, iar membrii familiei au folosit banii pentru a-și deschide afaceri, pentru studii și pentru călătorii.

„Nu am trăit niciodată un an atât de emoționant”

„A fost un an plin de trăiri și emoții. Probabil nu am plâns niciodată atât de mult ca în 2024”, a mărturisit Grethe H., citată de Norsk Tipping. Sunt lacrimi de recunoștință, spune ea.

Totuși, femeia susține că viața ei nu s-a schimbat radical: „Zilnic fac aproape aceleași lucruri ca înainte, doar că nu mai trebuie să mă uit la prețuri. Dar, e adevărat, la achiziții mari am devenit mai puțin economă.”

Nu toți câștigătorii de jackpot au același noroc

Povestea ei este însă o raritate. De multe ori, câștigătorii de loto ajung în situații dramatice.

Recent, britanicul Adam Lopez, care câștigase peste un milion de franci cu un bilet răzuibil, a ajuns la spital după ce a petrecut trei luni fără oprire. Consum excesiv, nopți pierdute, apoi probleme grave de sănătate, o tromboză care i-a provocat embolie pulmonară. „A fost un semnal de alarmă uriaș”, a spus el.

În trecut, Denise Rossi din SUA și-a ascuns câștigul de 1,3 milioane de dolari chiar de soț, apoi a cerut divorț. Instanța a considerat că a acționat cu rea-credință și i-a transferat fostului soț întreaga sumă, lăsând-o fără niciun ban.

Un caz celebru este și cel al elvețianului Werner Bruni, primul milionar din țară, care a câștigat 1,7 milioane de franci în 1979. La doar câțiva ani, banii dispăruseră, iar bărbatul a ajuns să trăiască doar din pensie și ajutoare sociale.