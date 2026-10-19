O femeie care a cumpărat de la un târg de vechituri o geantă a găsit în interiorul ei plicuri cu bani când a ajuns acasă

Buesking a descoperit un stand plin cu genți, printre care și câteva modele vintage Coach, pe care și le dorea de multă vreme. Foto: TikTok / Autumn Buesking

O excursie la New York s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru o tânără de 27 de ani, pasionată de cumpărăturile la mâna a doua. Autumn Buesking a plătit 35 de dolari pentru o geantă găsită la un târg de vechituri, fără să bănuiască ce se afla în interior.

Tânăra nu își propusese să cheltuiască prea mult în ultima zi a călătoriei, mai ales că nu mai avea loc în valiză pentru suveniruri. Totuși, geanta i-a atras atenția în timp ce căuta printre produsele expuse la un târg de vechituri.

„Nimic nu avea prețul afișat. A trebuit să merg cu geanta la unul dintre angajați și să întreb cât costă”, a povestit Buesking pentru revista PEOPLE.

A crezut că a găsit o geantă de designer la un preț bun

Pentru tânără, vizita la târgurile de vechituri era o ocazie de a descoperi obiecte interesante, la prețuri accesibile. Originară din Iowa, unde astfel de târguri sunt mai puțin răspândite, ea preferă să caute printre obiectele second-hand, în loc să analizeze produsele noi, frumos aranjate pe rafturi.

În timpul excursiei la New York, Buesking a descoperit un stand plin cu genți, printre care și câteva modele vintage Coach, pe care și le dorea de multă vreme.

Printre ele a observat o geantă neagră, cu aspect de piele, despre care a crezut inițial că ar putea fi un model Coach. Când a căutat eticheta producătorului în interior, a dat însă peste patru plicuri roșii, sigilate.

Tânăra își amintea vag că în cultura chineză există obiceiul de a oferi bani în plicuri roșii și a bănuit că acestea ar putea conține numerar. Simțind câte o bancnotă împăturită în fiecare, a estimat că ar putea fi vorba despre aproximativ 20 de dolari.

Geanta s-a dovedit a fi un model Michael Green, nu Coach. Anunțurile online pentru modele similare aveau prețuri cuprinse între 50 și 100 de dolari, astfel că oferta de 35 de dolari i s-a părut avantajoasă chiar și fără surpriza din interior.

„Mi s-a părut o afacere foarte bună pentru geantă în sine. Dacă înăuntru erau 20 de dolari, practic obțineam geanta care îmi plăcea cu doar 15 dolari. Iar dacă nu era niciun ban, tot era un preț bun”, a explicat ea.

A descoperit 400 de dolari abia după ce a ajuns la hotel

După ce a cumpărat geanta, Buesking a plecat grăbită de la târg. Voia să deschidă plicurile într-un loc mai liniștit, departe de aglomerație, așa că a așteptat până când s-a întors la hotel, după o călătorie de aproximativ 20 de minute.

Pe drum, le-a scris prietenilor despre descoperirea făcută și despre posibilitatea de a fi dat peste o adevărată comoară.

„Fie am pierdut 35 de dolari, fie am făcut cea mai bună descoperire din viața mea la un târg de vechituri”, le-a transmis ea.

Pentru că mai mulți prieteni urmăreau povestea, tânăra a decis să filmeze momentul în care deschidea plicurile. Ulterior, a publicat înregistrarea pe TikTok.

Surpriza a fost mult mai mare decât se așteptase: cele patru plicuri conțineau în total 400 de dolari, nu 20, cât estimase inițial.

Ce a aflat despre tradiția plicurilor roșii

Descoperirea a făcut-o pe Buesking să afle mai multe despre o tradiție culturală pe care nu o cunoștea în detaliu. Din comentariile primite pe TikTok, a aflat că plicurile roșii, cunoscute sub numele de angbao, sunt folosite în cultura chineză pentru a oferi bani cu ocazia Anului Nou Chinezesc și a altor evenimente importante.

Unii dintre cei care au comentat au interpretat descoperirea drept un semn de noroc. Alții au întrebat dacă tânăra ar trebui să încerce să găsească fostul proprietar și să îi returneze banii.

Buesking a explicat că geanta provenea de la un târg de vechituri, nu de la o persoană care își vindea obiectele în curtea casei, astfel că nu avea o modalitate practică de a identifica proprietarul anterior.

În loc să se concentreze asupra criticilor, ea a preferat să afle mai multe despre semnificația culturală a plicurilor și să se gândească la o modalitate pozitivă de a folosi banii.

„Cred că voi considera geanta aceasta geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții!”, a spus tânăra. Nu intenționează să o vândă și este încântată că ar putea valora chiar mai mult decât suma pe care a plătit-o pentru ea.

Ce vrea să facă tânăra cu banii găsiți

După surpriza de la New York, Buesking a trebuit să decidă ce va face cu cei 400 de dolari. Soluția a venit când și-a amintit că urma să participe la patru nunți în luna octombrie.

Pentru ea, cuvântul „noroc” are și o semnificație personală. La începutul relației cu iubitul ei, cei doi și-au făcut tatuaje temporare identice, pe care era scris cuvântul „lucky” - „norocos”.

Tânăra a decis să ofere câte 100 de dolari tuturor tinerilor căsătoriți la nunțile cărora va participa. În felul acesta, speră să transmită mai departe norocul pe care consideră că l-a întâlnit în timpul călătoriei.

„Cred că a fost menit să găsesc exact 400 de dolari, astfel încât să pot oferi fiecărui cuplu câte 100 și să împart norocul pe care l-am găsit la New York cu unii dintre oamenii mei preferați”, a mărturisit Buesking.