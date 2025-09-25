O femeie care a făcut scandal într-un avion a fost lipită pe scaun cu bandă adezivă de însoțitorii de bord

1 minut de citit Publicat la 12:30 25 Sep 2025 Modificat la 13:03 25 Sep 2025

O femeie care a avut o izbucnire bizară la bordul unui avion American Airlines a fost lipită de scaun cu bandă adezivă de către membrii echipajului. Între altele, ea a atacat o însoțitoare de bord și a amenințat echipajul.

Ketty J. Dilone este acuzată că a tulburat liniștea la bordul aeronavei, mergând printre scaune și țipând, în timpul unui zbor spre Las Vegas din 16 septembrie. De asemenea, a amenințat verbal mai mulți însoțitori de zbor, conform Biroului Procurorului din Districtul Nevada, citat de New York Post.

Dilone, care se întorcea din Republica Dominicană, tocmai urcase în avionul de legătură când a declanșat haosul, șocându-i pe ceilalți pasageri.

Însoțitorii de bord au fost nevoiți să o imobilizeze pe Dilone cu cleme de plastic și bandă adezivă din cauza comportamentului său, au declarat autoritățile.

După ce a fost lipită de scaun, Dilone ar fi lovit o însoțitoare de bord, iar aceasta a căzut.

Un videoclip viral postat pe TikTok a surprins ieșirea ei nervoasă și înjurăturile adresate membrilor echipajului. Pe filmare se aude cu spune că i-a pus „otrava pentru gândaci” în cafea tatălui ei când avea 11 ani, cu intenția de a-l ucide. „Nu a funcționat”, a spus ea calm.

La un moment dat, Dilone a părut că se liniștește și a început să cânte în în spaniolă, dar câteva secunde mai târziu a început din nou să își piardă controlul.

„Deci dacă cineva vrea să omoare pe cineva, pune otravă pentru gândaci! Dar asigură-te că nu e expirată și pune multă!”, a țipat ea, susținând că atunci când a încercat asta cu tatăl ei, doar „l-a adormit”.

După un scurt moment de liniște, când tensiunea era în creștere la bord, iar pasagerii erau alarmați, Dilone a țipat: „spectacolul s-a terminat, naibii”.

FBI a arestat-o pe Dilone după ce zborul a aterizat pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, fiind dusă la Centrul de Detenție Henderson.

Ea a fost acuzată de agresiune asupra membrilor echipajului. O audiere preliminară este programată pentru data de 1 octombrie.

Dacă va fi găsită vinovată, riscă o condamnare maximă de 20 de ani de închisoare.