O femeie din China și-a făcut „asigurare de iubire” înainte de a se căsători. Ce sumă a primit după nuntă

Wu, o femeie în vârstă de 30 de ani din China, a încasat 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 de dolari), după ce și-a oficializat căsătoria în 2025, grație unei „asigurări de iubire” de 199 de yuani (28 de dolari), pe care o încheiase în anul 2016.
Wu și Wang s-au cunoscut în liceu, iar în anul 2015 au oficializat relația de cuplu.
Un an mai târziu, tânăra a cumpărat polița de „asigurare a iubirii” de la China Life Property and Casualty Insurance Company Limited pentru iubitul său, potrivit South China Morning Post.
Tânărul a mărturisit că, inițial, a avut o reacție ciudată.
„Ea mi-a spus că a cumpărat o asigurare a iubirii; prima mea reacție a fost că a fost înșelată”, a declarat Wang, pentru sursa citată.
Polița, care avea un preț standard de 299 de yuani (42 de dolari), a fost achiziționată cu un discount.
După un deceniu de relație, cei doi au decis să se căsătorească. În 2025, a avut loc nunta și tot atunci Wu, care păstrase certificatul de asigurare, a solicitat plata poliței.
Cei doi au primit aproximativ 1.400 de dolari, însă nu au hotărât încă cum vor folosi banii primiți.