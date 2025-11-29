O femeie din Finlanda a devenit milionară curățând cele mai murdare locuințe: „Am găsit munți de gunoaie. Mirosul era teribil”

2 minute de citit Publicat la 08:00 29 Noi 2025 Modificat la 08:32 29 Noi 2025

Auri Kananen a decis să facă voluntariat și să curețe gratuit casele murdare / foto: captură video TikTok

Auri Kananen, o tânără în vârstă de 30 de ani din Tampere, Finlanda, a devenit milionară din munca de femeie de serviciu. Ea a început voluntar să curețe case atât de murdare încât alții nici nu ar îndrăzni să intre în ele și să-și filmeze munca, iar clipurile ei au devenit virale pe TikTok și YouTube.

Totul a început în pandemie. Auri Kananen a decis să facă voluntariat și să curețe gratuit casele unor oameni care nu se mai descurcau cu dezordinea din locuință.

Fiecare pas a fost filmat, iar transformarea de „înainte” și „după” era postată pe TikTok și Youtube.

În câteva zile, internetul a explodat: milioane de vizualizări, mii de comentarii și o comunitate uriașă care voia să vadă mai mult.

„Îmi amintesc cât de fericită eram când am ajuns la 100.000 de urmăritori. Acum sunt zece milioane. E ca și cum aș avea propria echipă de curățenie”, spune ea, potrivit The Sun.

A intrat în case care nu mai fuseseră curățate de ani la rând

După primele clipuri virale, viața ei s-a schimbat complet. În 2021, Auri și-a părăsit jobul și a început să lucreze pe cont propriu.

Astăzi are peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok, numeroase sponsorizări și venituri consistente de pe YouTube, estimate la aproximativ 500.000 de euro, devenind astfel „regina curățeniei” pe internet.

Însă munca pe care a depus-o nu a fost deloc ușoară. A intrat în case care nu mai fuseseră curățate de ani la rând, unde pereții erau negri de mucegai, pe jos erau straturi de resturi, gunoaie și sticle pline cu urină.

Au mai existat și locuințe în care a găsit mâncare putrezită, iar în unele locuri șobolanii și insectele circulau liber.

„Am găsit centimetri de mâncare putrezită și munți de gunoaie. Mirosul era teribil, dar bucuria lor a meritat”, povestește Auri.

Însă, cu toate acestea, tânăra susține că munca pe care o face o împlinește.

„Curățenia este cel mai tare lucru din lume. Mă face fericită, relaxată. E ca și cum viața mea ar fi completă”, mărturisește Auri.

Cu toate că este celebră la nivel mondial, Auri nu folosește nimic extravagant.

„Oamenii cred că am aparate scumpe. Nu. Folosesc o mătură, un făraș, apă cu săpun sau detergent de covoare. Oamenii mai cred că jobul meu e dezgustător, dar eu sunt cea mai fericită când sunt până la genunchi în murdărie și mucegai”, spune tânăra.

În prezent, Auri și-a întrerupt activitatea pentru a se concentra pe cel mai important „proiect” din viața ei: fetița nou-născută. A devenit mamă pe 9 noiembrie, în urmă cu aproape trei săptămâni.