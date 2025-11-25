Antena 3 CNN Life Imagini virale de la nunta anului din India. Un miliardar și-a măritat fata și a vrut un concert special. Cum a venit Jennifer Lopez

Rama Raju Mantena, un miliardar din India, a ajuns în atenția lumii după ce a organizat o nuntă opulentă pentru fiica lui. La eveniment a fost chemată Jennifer Lopez, care a atras toate privirile cu ținuta pe care a avut-o. Pentru concertul susținut la eveniment, ea ar fi primit 2 milioane de dolari.

Nunta fiicei lui Rama Raju Mantena, Netra, cu omul de afaceri Vamsi Gadiraju a a avut loc la Udaipur și a durat trei zile, în locații emblematice, precum Palatul Leela și Palatul Insulei Jagmandir.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase videoclipuri și fotografii de la  festivitățile fastuoase, care au stârnit curiozitatea cu privire la familia miresei și la grandoarea evenimentului.

Printre invitați au fost inclusiv Donald Trump Jr., Jennifer Lopez, Justin Bieber, Hrithik Roshan și Ranveer Singh.

Jennifer Lopez a atras toate privirile la ceremonie unde a îmbrăcat un sari roz tradițional, scrie India Today

Imaginile cu ea au fost distribuite pe rețelele sociale, unde fanii i-au apreciat stilul vestimentar.

Seara, ea a susținut un concert pentru care ar fi primit 2 milioane de dolari.

Festivitățile au început pe 21 noiembri, iar la ele au participat unele dintre cele mai mari nume ale Bollywood-ului - Ranveer Singh, Janhvi Kapoor, Shahid Kapoor, Kriti Sanon și Jacqueline Fernandez.

Netra Mantena și Vamsi Gadiraju s-au căsătorit duminică.

Nu este prima nuntă indiană importantă la care ia parte Lopez. Ultima sa nuntă în India a fost în 2015, când Sanjay Hinduja și Anu Mahtani s-au căsătorit tot în Udaipur.

Cu artiști internaționali și pază strictă, această nuntă este considerată unul dintre cele mai opulente evenimente ale anului. 

Cine este Rama Raju Mantena

Rama Raju Mantena este președinte și director executiv al Ingenus Pharmaceuticals, o companie cu afaceri în SUA, Elveția și India, scrie NDTV. A fost mai multe companii din domeniul sănătății, inclusiv ICORE Healthcare și OncoScripts.

Mantena, originar din Vijayawada, s-a mutat în Statele Unite în anii 1980. Și-a luat licența în Informatică și Inginerie la Universitatea Tehnologică Jawaharlal Nehru (JNTU) din India și a continuat studiile în farmacie clinică la Universitatea din Maryland, SUA.

Deși unele publicații îl etichetează drept „miliardar”, datele disponibile publicului estimează averea sa netă la aproximativ 20 de milioane de dolari americani. În 2023, Mantena ar fi achiziționat o proprietate de lux în Florida, cu  16 dormitoare și o plajă privată.

Mantena este cunoscut și pentru activitatea sa filantropică. În 2017, se pare că a donat o ghirlandă de 1.008 monede de aur (cântărind 28 kg) templului Tirumala Tirupati Devasthanams.  

 

 

 

 

