Imagini virale de la nunta anului din India. Un miliardar și-a măritat fata și a vrut un concert special. Cum a venit Jennifer Lopez

3 minute de citit Publicat la 23:41 25 Noi 2025 Modificat la 23:42 25 Noi 2025

Pentru concertul susținut la nunta fiicei miliardarului Rama Raju Mantena, Jennifer Lopez ar fi primit 2 milioane de dolari. FOTO Profimedia Images

Rama Raju Mantena, un miliardar din India, a ajuns în atenția lumii după ce a organizat o nuntă opulentă pentru fiica lui. La eveniment a fost chemată Jennifer Lopez, care a atras toate privirile cu ținuta pe care a avut-o. Pentru concertul susținut la eveniment, ea ar fi primit 2 milioane de dolari.

FOTO: Profimedia Images

Nunta fiicei lui Rama Raju Mantena, Netra, cu omul de afaceri Vamsi Gadiraju a a avut loc la Udaipur și a durat trei zile, în locații emblematice, precum Palatul Leela și Palatul Insulei Jagmandir.

Netra Mantena and Vamsi Gadiraju just had a ₹1,000 crore Udaipur wedding.



Looks grand, but here’s the twist: big or small, most couples lose ₹2–₹10 lakh in taxes when they get married.



Let’s flip that.



Here are 5 tax moves to save that money ?? pic.twitter.com/omwPfsvdVj — TaxBuddy (@TaxBuddy1) November 24, 2025

Pe rețelele sociale au apărut numeroase videoclipuri și fotografii de la festivitățile fastuoase, care au stârnit curiozitatea cu privire la familia miresei și la grandoarea evenimentului.

Jennifer Lopez performed at billionaire Rama Raju Mantena's daughter Netra's lavish Udaipur wedding



what is this trend of these singers wearing dresses that look like strippers show these days



well the fee she charged - ₹17cr ! pic.twitter.com/oVsWt7HATg — KarmaYogi (@karma2moksha) November 25, 2025

Printre invitați au fost inclusiv Donald Trump Jr., Jennifer Lopez, Justin Bieber, Hrithik Roshan și Ranveer Singh.

Look at the Power of India's Businessmen- US Billionaire Padmaja and Rama Raju Mantena, got Donald Trump's son and daughter-in-law to dance on stage at their Daughter Netra Mantena's wedding in Udaipur ??? pic.twitter.com/SiHbrvtvQV — Rosy (@rose_k01) November 24, 2025

Jennifer Lopez a atras toate privirile la ceremonie unde a îmbrăcat un sari roz tradițional, scrie India Today.

Posting additional pictures of Jenn attending the Vamsi Gadiraju and Netra Mantena wedding festivities in Udaipur pic.twitter.com/UfQX2evpmy — Funny 5 (@CarmenR92872503) November 23, 2025

Imaginile cu ea au fost distribuite pe rețelele sociale, unde fanii i-au apreciat stilul vestimentar.

FOTO: Profimedia Images

Seara, ea a susținut un concert pentru care ar fi primit 2 milioane de dolari.

J.Lo aurait empoché un cachet de 2 millions de dollars pour sa performance lors du mariage de Netra Mantena et Vamsi Gadiraju à Udaipur.



? Mega / KCS PRESSE#people #newspeople #actupeople #public #gossip pic.twitter.com/cyRwEPMXF0 — Public (@InsidePublic) November 25, 2025

Festivitățile au început pe 21 noiembri, iar la ele au participat unele dintre cele mai mari nume ale Bollywood-ului - Ranveer Singh, Janhvi Kapoor, Shahid Kapoor, Kriti Sanon și Jacqueline Fernandez.

Netra Mantena și Vamsi Gadiraju s-au căsătorit duminică.

Vamsi Gadiraju's lavish wedding to Netra Mantena in Udaipur showcases a clash of Silicon Valley dreams with Bollywood spectacle, raising questions about wealth, privilege, and what truly matters in life.

Stay informed — follow Azat TV for fair and fresh news daily. pic.twitter.com/y4ZYY6EY7s — Azat TV (@azattelevision) November 24, 2025

Nu este prima nuntă indiană importantă la care ia parte Lopez. Ultima sa nuntă în India a fost în 2015, când Sanjay Hinduja și Anu Mahtani s-au căsătorit tot în Udaipur.

Cu artiști internaționali și pază strictă, această nuntă este considerată unul dintre cele mai opulente evenimente ale anului.

Cine este Rama Raju Mantena

Rama Raju Mantena este președinte și director executiv al Ingenus Pharmaceuticals, o companie cu afaceri în SUA, Elveția și India, scrie NDTV. A fost mai multe companii din domeniul sănătății, inclusiv ICORE Healthcare și OncoScripts.

Mantena, originar din Vijayawada, s-a mutat în Statele Unite în anii 1980. Și-a luat licența în Informatică și Inginerie la Universitatea Tehnologică Jawaharlal Nehru (JNTU) din India și a continuat studiile în farmacie clinică la Universitatea din Maryland, SUA.

Deși unele publicații îl etichetează drept „miliardar”, datele disponibile publicului estimează averea sa netă la aproximativ 20 de milioane de dolari americani. În 2023, Mantena ar fi achiziționat o proprietate de lux în Florida, cu 16 dormitoare și o plajă privată.

Mantena este cunoscut și pentru activitatea sa filantropică. În 2017, se pare că a donat o ghirlandă de 1.008 monede de aur (cântărind 28 kg) templului Tirumala Tirupati Devasthanams.