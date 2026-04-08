O femeie din Italia este obligată să returneze jumătate din salariile pe 5 ani pentru că și-a falsificat diploma

Femeia a lucrat în liceele și institutele tehnice de la Brescia timp de aproximativ cinci ani. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 36 de ani, din Brescia, Italia, a lucrat mai mulţi ani ca profesor de sprijin în liceele și institutele tehnice din oraş după ce şi-a falsificat diploma. Curtea de Conturi din Lombardia a descoperit ilegalitatea şi a obligat-o să plătească statului aproximativ 31.000 de euro reprezentând daune.

Femeia în vârstă de 36 de ani s-a angajat după ce a prezentat o declaraţie pe propria răspundere că obţinuse diploma care o califica pentru locul de muncă cu note maxime, relatează Corriere della Sera. Aceasta a lucrat în liceele și institutele tehnice de la Brescia timp de aproximativ cinci ani, în perioada 2017- 2022, când a înregistrat câştiguri de peste 60.000 de euro.

Acum Curtea de Conturi îi impune să restituie 50% din suma pe care a câștigat-o în perioada respectivă. În plus Parchetul a hotărât să ia măsuri şi a inițiat o procedură penală paralelă pentru fals și fraudă.

Fapta de a falsifica diploma a fost considerată dovedită și nici măcar nu a fost contestată de avocații femeii.

Deși suma câştigată depăşea 60.000 de euro, Curtea a subliniat că „atribuțiile unui asistent școlar sunt extrem de simple și nu necesită neapărat competențe foarte specializate”. În plus nu au existat constatări negative cu privire la activitatea angajatei. De aceea s-a stabilit că daunele financiare se ridică la 50% din salariile primite, mai exact 31.332 de euro, față de despăgubirea solicitată de 47.000 de euro.