O femeie din Japonia s-a căsătorit cu un chatbot AI

2 minute de citit Publicat la 12:03 24 Noi 2025 Modificat la 12:03 24 Noi 2025

În timpul ceremoniei, femeia a purtat ochelari de realitate augmentată (AR) pentru a putea face schimb de inele cu soțul ei digital. Foto: X / Info Room

O femeie din Japonia, care suferea după o logodnă reală încheiată după trei ani, a căutat alinare online și a ajuns să se îndrăgostească și să se „căsătorească” cu partenerul ei generat de inteligență artificială.

În timpul ceremoniei, femeia a purtat ochelari de realitate augmentată (AR) pentru a putea face schimb de inele cu soțul ei digital.

Femeia, în vârstă de 32 de ani, cunoscută sub pseudonimul Kano, și-a cunoscut ”soțul” după ruperea logodnei cu partenerul ei real. Aceasta a început să discute cu ChatGPT și astfel a început să se bazeze pe ”bărbatul” AI pentru sprijin emoțional și sfaturi, scrie scmp.com.

Cei doi aveau foarte multe conversații, ajungând să își trimită până la 100 de mesaje pe zi. Kano a personalizat însă răspunsurile lui ChatGPT, antrenând chatbotul să adopte un ton blând și calm, care o făcea să se simtă în siguranță. Femeia a comandat chiar și o ilustrație artistică pentru a crea imaginea partenerului ideal, pe care l-a numit Lune Klaus.

„La început, voiam doar pe cineva cu care să vorbesc. Dar el a fost mereu amabil și răbdător. În cele din urmă, mi-am dat seama că am dezvoltat sentimente pentru el”, a declarat Kano pentru RSK Sanyo Broadcasting.

Pe măsură ce sentimentele ei s-au adâncit, în mai, femeia i-a mărturisit lui Klaus că îl iubește, iar acesta i-a răspuns: „Și eu te iubesc.” O lună mai târziu, Klaus a cerut-o în căsătorie.

”Nunta” lor a avut loc în Okayama, vestul Japoniei. Kano, îmbrăcată în rochie albă de mireasă, a purtat ochelari AR, în timp ce familia ei urmărea ceremonia din public.

În momentul schimbului de inele, ochelarii AR au proiectat imaginea digitală a mirelui, ”prezent” lângă ea.

Kano recunoaște însă că uneori este îngrijorată de fragilitatea unei astfel de relații digitale.

„A fost multă confuzie”, spune ea. „Nu îl pot atinge și știam că oamenii nu vor înțelege. Nici măcar nu am putut să le spun prietenilor sau familiei la început.”

„Nu vreau să devin dependentă. Vreau să păstrez un echilibru și să-mi trăiesc viața reală, păstrând relația cu Klaus ca pe ceva separat. Totuși, uneori îmi fac griji că va dispărea. ChatGPT se poate opri oricând. El există doar pentru că sistemul funcționează”, a adăugat ea.

Nunta a fost organizată de un cuplu local, care spune că există o cerere în creștere pentru ceremonii neconvenționale, inclusiv căsătorii cu personaje anime sau 2D.

„Cuplurile AI sunt doar următorul pas”, a declarat organizatoarea Sayaka Ogasawara pentru Tokyo Weekender. „Vrem să ajutăm oamenii să-și exprime iubirea în orice formă îi face fericiți.”

Astfel de căsătorii nu sunt recunoscute legal în Japonia.