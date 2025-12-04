O femeie riscă o amendă de peste 1.100 de euro pentru că a folosit în mod greșit o scară rulantă la o stație de metrou din Londra

Publicat la 09:18 04 Dec 2025 Modificat la 09:20 04 Dec 2025

Normele de siguranță din Londra prevăd clar că mersul în direcția opusă pe o scară rulantă este interzis / foto: Getty Images

O femeie este judecată și riscă o amendă de peste 1.100 de euro după ce ar fi mers „în direcția greșită” pe o scară rulantă într-o stație de metrou din Londra.

Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, este acuzată că, în data de 27 noiembrie, ar fi folosit scara rulantă de la stația North Greenwich într-un mod necorespunzător, scrie The New York Post.

Potrivit autorităților locale, femeia ar fi mers pe scară „altfel decât stând sau deplasându-se în direcția corectă”, încălcând astfel regulamentul feroviar.

Normele de siguranță din Londra prevăd clar că mersul în direcția opusă pe o scară rulantă este interzis și poate fi sancționat cu o amendă de până la 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.140 de euro).

Regulile interzic, de asemenea, folosirea intrării ca ieșire, dar și blocarea închiderii ușilor automate, cu excepția situațiilor de urgență.

Michaela Copeland, care locuiește în sud-estul Londrei, a ajuns vineri în fața magistraților și a pledat nevinovată. Procesul său este programat pentru aprilie 2026 și ar urma să dureze aproximativ trei ore.