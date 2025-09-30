O femeie s-a enervat pe noile reguli de la vestiarele din școli și s-a dezbrăcat până la bikini în ședința consiliului școlar

Activista locală pentru drepturile femeilor din California, Beth Bourne, a protestat împotriva politicii care permite elevilor transgender accesul în vestiarele fetelor, dezbrăcându-se până la bikini la o ședință a consiliului școlar local.

Bourne, președinta organizației Moms for Liberty din comitatul Yolo, a participat la ședința Consiliului Școlar Unificat Davis Joint pe 18 septembrie, unde a evidențiat politicile școlare referitoare la accesul în vestiare.

„Sunt părinte în districtul școlar Davis Unified și sunt aici astăzi să vorbesc despre politicile pe care le aveți pentru vestiarele din școlile gimnaziale. Adică Emerson, Holmes, Harper Junior High. În prezent, cerem elevilor noștri să se dezbrace pentru orele de educație fizică. Așa că o să vă fac o idee despre cum arată asta când mă dezbrac”, a spus Bourne în timp ce a început să-și dea jos hainele, rămânând în bikini, relatează New York Post.

Ea a continuat: „În acest moment, acest district școlar spune că, în funcție de identitatea transgender a unui copil, acesta poate alege ce toaletă dorește. Deci, în acest district școlar, avem copii care se auto-identifică în toalete diferite”.

Bourne a fost întreruptă de membrii consiliului, care i-au cerut să se oprească.

„Trebuie să termin ce am de spus. Îmi încălcați dreptul la Primul Amendament”, a spus ea.

Vicepreședintele consiliului școlar, Hiram Jackson, a cerut o pauză.

După aproximativ cinci minute, ședința a fost reluată, iar consiliul i-a permis lui Bourne să-și termine discursul. Bourne a început din nou să se dezbrace până a rămas în bikini. Consiliul a cerut o altă pauză, apoi ședința s-a reluat după 30 de minute, cu un alt subiect.

Fox News Digital a încercat să obțină un punct de vedere de la Bourne și de la Consiliul Școlar Unificat Davis Joint.

Pe 19 septembrie, Bourne a declarat pentru CBS News că a participat la ședințele consiliului școlar în fiecare lună, în ultimii trei ani, pentru a aborda problema vestiarelor și a simțit că trebuie să ia măsuri drastice pentru a-și susține punctul de vedere.

„Dacă adulții nu se simt confortabil să vadă pe cineva, iar eu sunt o femeie de 50 de ani, cum pot să se aștepte ca fetele să se simtă confortabil făcând asta în vestiar?”, a spus Bourne. „Am crezut că a fost o observație foarte bună”.

Consiliera Cecilia Escamilla-Greenwald a declarat pentru publicația locală Vanguard că poliția a fost chemată după a doua pauză și că în consiliu se face o analiză a situației.

„Vom avea o întâlnire despre asta, despre ce să facem în astfel de situații, și știu că șeful nostru va discuta cu consilierii juridici pentru a vedea ce se poate face, deoarece este foarte nepotrivit ca cineva să vină înaintea consiliului și să se comporte astfel. Este complet deplasat”, a spus Escamilla-Greenwald.