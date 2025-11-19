O femeie şi fiica ei de 10 ani au fost găsite moarte în congelator, în Austria. Fuseseră date dispărute în urmă cu un an

În iunie 2025, poliția i-a arestat pe cei doi frați tocmai pentru a proteja procesul de investigație.

O femeie şi fiica ei în vârstă de 10 ani, de origine siriană, au fost găsite moarte într-un congelator, în localitatea Innsbruck, în Austria. Cele două victime erau date dispărute din iulie 2024. Un membru al familiei raportase tranzacții bancare suspecte, iar căutările erau în desfășurare și în Tirolul de Sud.

Poliția a anunțat că trupurile unei femei în vârstă de 34 de ani și al fiicei sale de 10 ani au fost găsite într-un apartament din orașul Innsbruck, ascunse într-un frigider. Cele două erau dispărute din iulie 2024, de mai bine de un an, relatează Corriere della Sera.

Între timp, doi frați, unul în vârstă de 55 de ani și celălalt de 53 de ani, ambii cetățeni austrieci, fuseseră deja arestați în iunie 2025 și ținuți în arest preventiv sub suspiciunea de implicare în dispariție.

Trecuseră deja câteva luni de când femeia și fiica sa dispăruseră când dispariţia lor a fost reclamată în iulie 2024. Un membru al familiei care locuia în Germania raportase lipsa de contact și diverse tranzacții bancare suspecte. La scurt timp după dispariție, femeia a trimis mesaje de pe telefonul mobil, inclusiv o scrisoare de demisie către angajatorul ei și către o bancă. O sumă de patru cifre a fost transferată principalului suspect cu motivul „rambursare”.

Ancheta a scos la iveală că, înainte de dispariția mamei și a fiicei, fusese închiriat un depozit, care conținea un congelator încuiat. În plus, s-a stabilit că cei doi suspecți scoseseră un congelator din locaţia respectivă în ziua dispariției femeii, îl returnaseră și ulterior cumpăraseră altul. Principalul suspect a vândut şi o parte din bijuteriile femeii.

Potrivit anchetatorilor, femeia și fiica ei au stat în Düsseldorf în perioada 13-20 iulie, iar de acolo ar fi fost preluate de unul dintre cei doi suspecți, bărbatul în vârstă de 55 de ani, care le-a dus pe amândouă la apartamentul său din Innsbruck. Ultimul contact telefonic dintre femeie și familia ei a avut loc pe 21 iulie anul trecut.

Autoritățile tiroleze au lansat inițial o anchetă privind persoanele dispărute, iar în timpul anchetei au apărut suspiciuni că moartea a fost violentă, deși atunci nu fuseseră încă găsite cadavrele. În iunie 2025, poliția i-a arestat pe cei doi frați tocmai pentru a proteja procesul de investigație. Abia acum, însă, odată cu descoperirea cadavrelor, cei doi suspecţi ar putea fi puşi sub acuzare pentru dublă crimă.