O influenceriță din Filipine a murit la scurt timp după ce a mâncat o creatură marină, într-un videoclip postat online

Emma Amit a ajuns la spital după ce a mâncat un exemplar din specia Zosimus aeneus, considerată cea mai otrăvitoare specie de crab din Filipine. Foto: Emma Amit

O creatoare de conținut din Filipine și-a pierdut viața la scurt timp după ce a filmat și publicat un clip în care consuma un crab extrem de toxic, cunoscut local drept „Devil Crab”, potrivit People.

Emma Amit, în vârstă de 51 de ani, a ajuns la spital după ce a mâncat un exemplar din specia Zosimus aeneus, considerată cea mai otrăvitoare specie de crab din Filipine. Femeia a murit la două zile după incident.

În imaginile postate pe 4 februarie, aceasta apare în timp ce caută crabi, melci și scoici în apropierea locuinței sale de pe litoral, în Puerto Princesa, provincia Palawan. Ulterior, a filmat momentul în care gătește unul dintre crabi și îl mănâncă.

Potrivit presei locale, la scurt timp după ce a consumat crabul, femeia și-ar fi pierdut conștiența și a fost transportată de urgență la spital. Un prieten care a mâncat, la rândul său, din aceiași crabi a murit, de asemenea.

Autoritățile au mers la domiciliul victimei pentru verificări și au găsit mai multe carapace de crab. Specia Zosimus aeneus conține un amestec de toxine puternice, potențial letale. În Filipine, aproximativ jumătate dintre cazurile de intoxicație raportate în urma consumului acestei specii se încheie fatal.

Emma Amit publica frecvent videoclipuri în care apărea la pescuit alături de soțul ei și pregătea mâncare pentru familie după partidele de pescuit.

După tragedie, autoritățile locale au lansat un apel către populație să evite consumul acestei specii. „Fiți foarte atenți și nu mâncați acest crab. Este extrem de periculos pentru că poate duce la moarte în doar câteva ore”, au transmis reprezentanții locali.