O mașină fără șofer a frânat brusc după ce a confundat o reclamă de pe un autobuz cu oameni reali

1 minut de citit Publicat la 22:34 07 Feb 2026 Modificat la 22:35 07 Feb 2026

Waymo lansează serviciul de robo-taxiuri fără șofer la Londra în 2026. Foto: Getty Images

O mașină autonomă a frânat brusc pe o stradă din Londra, după ce a confundat o reclamă de pe un autobuz cu persoane reale aflate pe șosea.

Cercetătorii de la Universitatea din York au explicat că vehiculul integrat cu inteligență artificială a interpretat imaginile cu actori de pe un afiș publicitar drept pietoni, potrivit publicației Express.co.uk.

Reclama promova filmul „The Man from U.N.C.L.E.”, din 2015, și era amplasată pe lateralul unui autobuz londonez.

Compania americană Waymo, specializată în vehicule autonome, a transmis că intenționează să se extindă în peste 20 de orașe noi, inclusiv Londra și Tokyo.

„Am demonstrat că putem dezvolta în mod responsabil servicii de transport complet autonome, iar acum suntem nerăbdători să aducem beneficiile acestei tehnologii și în Regatul Unit”, a declarat Tekedra Mawakana, co-director executiv al Waymo.

Robotaxiurile Waymo oferă deja peste 400.000 de curse pe săptămână și sunt operaționale în mai multe state americane, printre care California, Arizona, Texas și Florida.

Totuși, incidentele recente implicând vehicule autonome au stârnit îngrijorări legate de siguranță, care ar putea frâna extinderea acestor servicii. În 2024, o mașină Tesla aflată în regim de conducere autonomă a provocat moartea unui motociclist în Statele Unite, iar în același an, un taxi fără șofer operat de Baidu a lovit un pieton în Wuhan, China.

Totodată, Londra a fost desemnată ca primul oraș din Marea Britanie care ar putea beneficia de un program pilot de taxiuri fără șofer în cursul acestui an.