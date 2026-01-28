O mină de aur s-a prăbușit, în Sudan. Puțurile fuseseră închise, dar minerii au intrat și lucrau ilegal: 13 au murit, 6 au fost răniți

Prăbuşirea parţială a unei mine de aur în Sudan, în sudul devastat de război, a provocat decesul a 13 mineri şi rănirea altor şase, a anunţat miercuri compania naţională a minelor, transmite AFP.

Accidentul s-a produs vineri în „cinci puţuri abandonate” ale minei din Oum Fakroun, în statul Kordofanul de Sud, a comunicat Mineral Resources Company (SMRC).

De la declanşarea în aprilie 2023 a conflictului dintre armata sudaneză şi paramilitarii din Forţele de sprijin rapid (FSR), cele două tabere îşi finanţează efortul de război în mare parte prin intermediul industriei miniere.

„Unii mineri au pătruns în ele şi munceau acolo ilegal”

„Puţurile fuseseră abandonate şi închise, însă unii mineri au pătruns în ele şi munceau acolo ilegal”, afirmă compania.

Războiul a devastat economia oricum fragilă a Sudanului şi a lăsat o mare parte dintre locuitori în şomaj, însă SMRC a anunţat în 2025 o producţie „record pe cinci ani”, de 70 de tone.

Sudanul se numără printre principalii producători de aur africani, însă autorităţile se plâng că o mare parte a aurului extras este scos prin contrabandă din ţară, mai ales via Ciad, Sudanul de Sud şi Egipt, de unde ajunge în Emiratele Arabe Unite, al doilea exportator de aur din lume.

Din cele 70 de tone produse în 2025, „numai 20 de tone au fost exportate pe canalele oficiale”, a declarat ministrul finanţelor, Gibril Ibrahim.

Majoritatea aurului extras în Etiopia provine din exploataţii artizanale şi de mică scară, precum la Oum Fakroun.

Aceste mine duc lipsă de măsuri de securitate adecvate şi utilizează frecvent produse chimice periculoase ce provoacă adesea maladii în zonele învecinate.

Înainte de război, în minele artizanale lucrau peste 2 milioane de persoane.

Conflictul din Sudan a făcut deja mii de morţi şi milioane de refugiaţi, provocând „cea mai gravă criză umanitară din lume”, potrivit ONU.