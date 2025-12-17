O pensionară este obligată să înapoieze la stat 60.000 de euro pentru că timp de 20 de ani a încasat două pensii

O pensionară ajunsă la vârsta de 86 de ani este obligată să returneze 60.000 de euro la fondul de pensii, după ce a încasat ilegal timp de 20 de ani două pensii.

Femeia din Hesse, Germania, a încasat pensie de urmaș după decesul soțului, însă după câțiva ani a ieșit și ea la pensie pentru limită de vârstă și a primit propria pensie. În mod normal, ar fi trebuit să anunțe acest lucru, situație în care pensia de urmaș ar fi fost recalculată în funție de venit și ar fi primit în continuare un anumit procent din ea, dar femeia nu a îndeplinit această obligație, potrivit focus.de.

Prin urmare, Tribunalul social de stat din Hessa a decis ca femeia să returneze întreaga sumă încasată ilegal, adică 59.831 de euro.

Cum a ajuns femeia să încaseze două pensii

Femeia era căsătorită din 1959, iar soțul ei a decedat în 1996, an în care a început să primească o pensie de văduvă în valoare de aproximativ 1.280 de mărci germane pe lună. Acest tip de pensie este plătită permanent în anumite condiții, de exemplu, dacă soțul supraviețuitor are o anumită vârstă sau crește un copil. În cazul ei, condițiile erau îndeplinite, așa că pensia i-a fost acordată.

Totuși, ea nu a declarat la asigurările de pensii că, începând cu anul 1999, primea în plus propria pensie pentru limită de vârstă de aproximativ 2.500 de mărci pe lună, situație în care ar fi trebuit să primească doar o parte din pensia de urmaș, calculată în funcție de propria pensie.

Abia în 2019 compania de asigurări de pensii a descoperit că femeia primea două tipuri de pensii, după ce au fost verificate datele din sistem. A fost inițiată procedura de rambursare, stabilindu-se că suma plătită în plus era de 59.831 de euro. Femeia a fost somată să returneze banii, însă s-a apărat susținând că a acționat cu bună-credință și că formularele pentru ambele pensii au fost completate de serviciul municipal de pensii, presupunând că datele au fost corelate și că suma încasată îi renedea de drept.

De asemenea, femeia a spus că i se pare de neînțeles că eroarea a rămas nedetectată timp de 20 de ani și că nu a existat niciun control intern.

Cazul a ajuns în instanță, iar aceasta a concluzionat că a fost vorba de neglijență gravă pentru că femeia a fost anunțată încă din 1996 că trebuia să declare orice venit suplimentar, inclusiv propria pensie, lucru pe care nu l-a făcut.

Astfel, s-a decis că pensionara trebuie să returneze integral suma primită ilegal.