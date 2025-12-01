O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată

Karly Rae, de 37 de ani, și-a recunoscut vinovăția în fața instanței FOTO: Facebook/ Karly Rae

O profesoară de liceu din Australia a întreținut în mod repetat relații intime cu un elev de 15 ani, apoi a încercat să-l convingă să mintă poliția, a mărturisit ea la sfârșitul săptămânii trecute, la doar opt săptămâni după ce a născut.

Karly Rae, de 37 de ani, a apărut în instanță săptămâna trecută împreună cu nou-născutul ei pentru a pleda vinovată pentru mai multe infracțiuni sexuale împotriva unui minor, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Nu este clar cine este tatăl copilului. Vorbind încet, Rae a declarat că a întreținut relații sexuale cu băiatul minor în octombrie 2024, în aceeași lună în care a fost arestată pentru faptele sale. Întâlnirile dintre cei doi au avut loc în diverse locații din orașul Newcastle, New South Wales.

Profesoara și-a ademenit victima prin mesaje provocatoare pe care le-a schimbat cu el pe Snapchat și Instagram. „Poate am putea avea o ultimă întâlnire înainte să înceapă școala. Îmi iau jucăria cu mine”, i-a scris Rae băiatului, conform sursei citate.

La un moment dat, ea a spus că era „prea tentant” să-l contacteze pe Snapchat și și-a cerut scuze că l-a șters din contacte. „E vina mea. Îmi asum întreaga responsabilitate. Fă ce vrei/trebuie”, a scris Rae, ca răspuns la mesajul adolescentului în care acesta întreba dacă ar trebui să se ștergă reciproc de pe Snapchat.

După ce a fost eliberată pe cauțiune, ea l-a sunat de mai multe ori pe băiat încercând să-l convingă să mintă în instanță, fiind apoi arestată din nou în luna iunie.

„În cursul acelor apeluri, se presupune că inculpata a încercat să-l convingă pe reclamant să ofere o versiune falsă a evenimentelor”, a declarat judecătorul Hament Dhanji la audierea privind cauțiunea lui Rae din iunie, conform 7News.

Adolescentul i-a povestit mamei sale despre apeluri, în timp ce vărul său, care văzuse schimburile de mesaje de pe rețelele sociale, i-a alertat și el pe părinții băiatului.

Rae a fost eliberată din nou pe cauțiune în iunie, pentru că era însărcinată.

Profesoara, care inițial pledase nevinovată și urma să fie judecată în august 2026, va fi condamnată în martie.

Ea și-a schimbat declarația și a spus că este vinovată, avocatul ei, Mark Ramsland, menționând că avea cu ea în sala de judecată un bebeluș de 8 săptămâni și a cerut ca dosarul să fie tratat cu prioritate.

Rae a susținut că nu știa că băiatul era minor, deși acesta era elev la școala unde preda ea.

Și-a pierdut locul de muncă și i-a fost interzis prin ordin judecătoresc să rămână singură cu orice persoană sub 16 ani.

Rae a pledat vinovată pentru abuz sexual asupra unui adolescent, deținere de material conținând abuz sexual asupra copiilor, ademenirea unui minor pentru activitate sexuală ilegală și obstrucționarea cursului justiției.