O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei

Elena Bardin, profesoară de 27 de ani din Kentucky, SUA, riscă 14 ani de închisoare FOTO: Kentucky Police

O profesoara de 27 de ani riscă să-și petreacă următorii 14 ani după gratii după ce s-a aflat că a avut o relație sexuală care a durat mai multe luni cu un elev de 17 ani aflat într-un centru de detenție juvenilă.

În plus, Elena Bardin, profesoară din Kentucky, SUA, ar fi încercat să-l manipuleze pe minor să-i ucidă soțul de care voia să divorțeze și cu care nu voia să împartă bunurile comune și custodia copilului.

› Vezi galeria foto ‹

Însă instanța a considerat că nu există suficiente probe pentru această acuzație, astfel că a găsit-o vinovată pentru abuz sexual și distribuirea de materiale obscene către un minor. Ea își va afla pedeapsa pe data de 13 noiembrie, potrivit Lexington Herald-Leader.

Elena Bardin, în vârstă de 27 de ani, a avut o relație sexuală de mai multe luni cu băiatul de 17 ani, care era reținut într-un centru de detenție juvenilă din Kentucky. Jurații au recomandat pedepse consecutive ce ar putea duce la o condamnare totală de 14 ani de închisoare.

Procurorii au susținut că Bardin nu doar că a avut relații sexuale cu băiatul, ci a discutat cu acesta despre faptul că îşi dorea ca soțul său să moară. Ea ar fi vrut ca băiatul sau unul dintre prietenii lui să-l omoare pe soțul ei, care locuia în Louisville.

În instanță s-a menţionat că Bardin dorea să divorțeze, dar nu dorea să împartă bunurile sau custodia fiicei lor de cinci ani. Avocații ei au susținut că acestea erau doar glume făcute în închisoare, iar juriul a fost de acord.

Băiatul este investigat într-un alt caz de crimă. Când poliția a percheziționat celula lui, a descoperit o mulțime de scrisori cu conţinut sexual explicit și fotografii în care profesoara este dezbrăcată.

Soțul ei a cerut divorțul și custodia exclusivă a fiicei lor.

Bardin i-a spus băiatului să ascundă scrisorile și fotografiile nud, scriindu-i: „Nu pot fi clasificată drept o pedofilă”.