O sticlă de suc care a explodat i-a provocat pagube de 20 de mii de lire unei femei din Marea Britanie

Sticla a acumulat presiune și a explodat, iar lichidul s-a împrăștiat în toată bucătăria. Foto: Getty Images

Carolyn Jensen, o femeie din Sussex, spune că bucătăria sa a fost distrusă după ce o sticlă de suc ar fi explodat în timpul nopții, provocând pagube estimate la aproximativ 23.000 de euro.

Femeia, în vârstă de 61 de ani, a fost trezită în mijlocul nopții de un zgomot puternic, asemănător unei pocnituri. Nedumerită și speriată, s-a ridicat din pat pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Când a ajuns în bucătărie, a descoperit că podeaua era lipicioasă, iar întreaga încăpere arăta dezastruos: sucul de coacăze se împrăștiase pe pereți, mobilier și podea.

„Am descoperit totul după ce m-am trezit în mijlocul nopții, din cauza sunetului capacului de la suc care a sărit cu un fel de explozie și mă întrebam ce era asta”, a declarat ea pentru publicația The i Paper.

„Când am intrat în cameră, arăta ca o baie de sânge. Am izbucnit în plâns imediat ce am văzut. Mesele, scaunele, pereții și podeaua erau complet distruse.”

„Casa mea este acum o mizerie pătată în roșu care nu poate fi curățată, deoarece pereții sunt tencuiți cu var, iar podeaua este din beton lustruit.”

Sticla fusese deschisă cu o săptămână înainte

Carolyn locuiește în casă împreună cu câinele ei, Gerry. Ea spune că deschisese sticla de suc cu aproximativ o săptămână înainte și băuse doar un sfert din conținut.

Uneori ține băutura în frigider, alteori nu. De data aceasta o lăsase în afara frigiderului, culcată pe un raft pentru vinuri.

Din motive neclare, sticla ar fi acumulat presiune și ar fi explodat, iar lichidul s-a împrăștiat pe pereți, pe scaunele din zona de luat masa și pe podea.

Reparații costisitoare

Carolyn lucrează ca administrator de proprietăți pentru Airbnb și estimează că repararea bucătăriei recent construite va costa aproximativ 20.000 de lire sterline.

Casa în care locuiește este o locuință modernă construită după standardul Passive House, care presupune un consum foarte redus de energie.

„Am plătit să fie construită și apoi am adus diferite echipe de meseriași pentru fiecare lucru în parte. Eu am coordonat tot proiectul și am chemat tâmplari și instalatori. Este o casă individuală cu trei dormitoare și m-a costat în total aproximativ 650.000 de lire. Locuiesc aici doar de câțiva ani, pentru că m-am mutat înainte ca totul să fie complet terminat.”

„Totul a fost finalizat de aproximativ un an și am cumpărat această frumoasă bucătărie cu zonă de dining dintr-un showroom din Wimbledon. Arăta superb, dar acum a fost distrusă de îngrozitoarele pete de suc.”

Explicația companiei

După incident, femeia a observat că fundul sticlei era bombat, semn că în interior se acumulase presiune. Ea a contactat producătorul băuturii și a trimis restul lichidului pentru analiză.

Compania a transmis că testele au indicat semne de fermentație cauzată de activitatea unor drojdii, ceea ce ar fi dus la creșterea presiunii în sticlă și la desprinderea capacului.

Totuși, producătorul a precizat că fermentația nu ar fi fost cauzată de procesul de fabricație și că pe etichetă este specificat clar că băutura trebuie păstrată la frigider după deschidere și consumată în maximum 21 de zile.

Carolyn a trimis companiei facturile pentru pagube, care însumează aproximativ 20.000 de lire.

„În loc de tencuială obișnuită, am plătit extra pentru tencuială cu var, care are acest finisaj mătăsos incredibil. După ce casa a fost construită, am chemat o firmă care a lustruit podeaua și a îndepărtat câțiva milimetri din beton, astfel încât agregatele să fie vizibile peste tot. Toată lumea iubește podeaua și spune că arată superb. Dar pentru că betonul este poros, voi avea o pată permanentă de suc pe el. Apoi am cumpărat aceste scaune scandinave minunate la o licitație din Danemarca, cu șezuturi împletite, iar câteva dintre ele sunt acum pătate, la fel și pernele.”

O ofertă de despăgubire care a surprins-o

Femeia spune că inițial compania i-a oferit un voucher pentru băuturi în valoare de 30 de lire, iar după ce a protestat, suma a fost majorată la 100 de lire ca gest de bunăvoință.

„Este un mister total de ce s-a întâmplat asta și nu pot înțelege de ce nu vor să mă despăgubească.”

Compania a transmis că siguranța consumatorilor și calitatea produselor sunt priorități și că investigația internă nu a descoperit defecte de fabricație.

Potrivit producătorului, în fotografiile trimise de Carolyn se vede că sticla era depozitată lângă un prăjitor de pâine, iar temperaturile mai ridicate ar fi putut favoriza fermentația și acumularea presiunii în interior.

Compania a mai precizat că nu a primit alte reclamații pentru același lot de produse.

Carolyn respinge însă această explicație.

„Nu prea folosesc prăjitorul de pâine. Este acolo doar pentru aspect, pentru că se potrivește cu fierbătorul. Casa mea are o temperatură constantă, așa că nu există niciun motiv pentru care sucul să se fi încălzit brusc.”

Femeia spune că experiența a făcut-o să renunțe complet la băutura pe care o consuma frecvent.

„În mod normal am mereu o sticlă în casă și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Obișnuiam frecvent să beau această băutură, dar experiența m-a făcut să nu o mai suport. Nu mai vreau să o beau niciodată.”