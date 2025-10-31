O studentă i-a făcut o propunere lui Emmanuel Macron, apoi i-a dat dat CV-ul. Reacția președintelui francez

Tânăra încă aștepta un răspuns de la Palatul Élysée, la 24 de ore de la întâlnirea cu Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

O conversație de câteva minute, surprinsă de camerele de filmat, între președintele Emmanuel Macron și o studentă, s-a viralizat în Franța. Tânăra este acum lăudată de presa franceză pentru „îndrăzneala” de care a dat dovadă când i-a înmânat președintelui francez CV-ul ei și i-a spus că își dorește un stagiu de practică la cabinetul său. Emmanuel Macron a părut plăcut surprins de solicitarea studentei, a zâmbit, a luat CV-ul și a felicitat-o pentru cât de bine s-a organizat.

„Asta da îndrăzneală”, scrie Le Parisien despre momentul surprins la Forumul pentru pace de la Paris. Tânăra l-a abordat pe președintele francez ca să îi ceară să o ia în considerare pentru un stagiu de practică de șase luni. Înregistrarea cu momentul s-a viralizat pe rețelele sociale, dar studenta încă așteaptă un răspuns de la Palatul Élysée.

Tânăra s-a văzut nevoită să îi atragă atenția de mai multe ori președintelui Macron, deoarece erau o mulțime de oameni care voiau oportunitatea să schimbe câteva cuvinte cu el.

„Bună ziua, domnule Macron, domnule Macron, bună ziua! Sunt studentă la Sciences Po și am mai lucrat pentru dumneavoastră la Camera de Comerț Franceză din Maroc, când ați venit în octombrie anul trecut. Și, vedeţi, caut un stagiu la dumneavoastră”, îi spune ea președintelui francez.

Îndrăzneala tinerei îl face pe Emmanuel Macron să zâmbească. Președintele Franței se apropie de ea apoi și o întreabă dacă a pregătit un CV, pe care apoi îl acceptă și îl dă mai departe unui membru al staff-ului său.

„Aveți un CV? V-ați organizat! E bine, e bine. Doriți un stagiu de cât timp?”, spune președintele.

Studenta recunoaște că s-a pregătit pentru orice eventualitate.

„Șase luni. În cabinetul economic, adică în cabinetul dumneavoastră pe partea economică. Vă mulțumesc mult”, mai spune tânăra.

Le Parisien a contactat-o pe studenta din imagini, care a cerut să nu îi fie dezvăluită identitatea pentru a nu-i fi periclitată șansa pentru internshipul cerut. Tânăra încă aștepta un răspuns de la Palatul Élysée, la 24 de ore de la întâlnirea cu Emmanuel Macron.