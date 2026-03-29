O tânără de 25 de ani și-a trimis CV-ul prin poștă și a fost angajată imediat. Detaliul care i-a atras pe angajatori

Patru dintre companii i-au răspuns, iar una dintre ele i-a oferit oportunitatea care i-a schimbat parcursul profesional. Foto: Getty Images

O tânără de 25 de ani a reușit să își găsească un loc de muncă folosind o metodă pe care mulți o consideră depășită: a trimis CV-ul prin poștă, într-un plic, direct către angajatori, scrie CNBC.

Sătulă să aplice online fără niciun rezultat, Camille Manaois a decis să încerce ceva diferit. Deși avea experiență în social media și management de proiect în domenii precum arhitectura și imobiliarele, își dorea o schimbare de carieră și nu reușea să atragă atenția recrutorilor.

A aplicat pe platforme cunoscute, inclusiv pe LinkedIn, a trimis CV-uri și a revenit cu mesaje către angajatori, însă fără succes. După patru luni de încercări, a ales o abordare neobișnuită: a trimis aplicațiile prin poșta clasică.

Tânăra a expediat plicuri către șase companii. În fiecare a inclus CV-ul, scrisoarea de intenție, o recomandare și un mesaj scurt în care explica de ce a ales această metodă. Chiar dacă i s-a părut ușor stânjenitor, scopul a fost clar: să iasă în evidență.

Rezultatul nu a întârziat să apară. Patru dintre companii i-au răspuns, iar una dintre ele i-a oferit oportunitatea care i-a schimbat parcursul profesional. Deși nu a fost selectată inițial pentru postul dorit, aplicația ei a fost redirecționată către o agenție de comunicare, unde a și fost angajată.

Angajatorii au apreciat inițiativa și creativitatea, considerând că astfel de gesturi sunt rare într-o piață a muncii unde multe aplicații arată la fel. În prezent, tânăra ocupă o funcție de conducere în domeniul social media.

Specialiștii în recrutare spun că, într-un context în care numărul candidaților este tot mai mare, cei care își doresc un loc de muncă trebuie să găsească metode prin care să iasă din tipare și să își pună în valoare personalitatea, nu doar experiența din CV.