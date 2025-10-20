Oamenii de știință au descoperit o nouă metodă de a prezice următoarea erupție a vulcanului Etna

Cercetătorii italieni au descoperit un nou sistem care ar putea permite anticiparea erupțiilor vulcanului Etna. Foto:Hepta

O echipă de cercetători italieni a identificat un nou mod de a prezice erupțiile vulcanului Etna, prin analiza cutremurelor de mică intensitate care se produc sub masiv. Metoda ar putea îmbunătăți semnificativ capacitatea specialiștilor de a anticipa activitatea vulcanică factor ce ar putea să ofere un sistem de avertizare mai precis pentru populația din Sicilia, relatează Live Science.

Etna, situat în sudul Italiei, este cel mai mare vulcan activ din Europa și unul dintre cei mai studiați de pe planetă. Deși erupțiile sale sunt observate și documentate de mii de ani, anticiparea exactă a momentului în care acestea vor avea loc rămâne o provocare.

Potrivit unui studiu publicat în revista Science Advances, cercetătorii de la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia au analizat evoluția raportului dintre cutremurele mici și cele mai puternice din zona vulcanului. Acest raport, denumit „valoarea b”, reflectă modul în care stresul intern din scoarță se modifică pe măsură ce magma urcă spre suprafață.

„Schimbările în acest indicator arată cum evoluează presiunea în interiorul vulcanului. Cum magma determină aceste variații, urmărirea lor ne ajută să înțelegem etapele prin care trece până ajunge la suprafață”, a explicat coordonatorul studiului, geofizicianul Marco Firetto Carlino.

Analazia datelor seismice colectate în ultimii 20 de ani, oamenii de știință au descoperit o corelație puternică între aceste variații și activitatea eruptivă a vulcanului Etna. Practic, în perioadele în care în interiorul vulcanului se acumulează mai multă presiune, raportul arată că magma se apropie de zonele superioare ale scoarței.

Vulcanul Etna este situat într-o zonă de contact între plăcile tectonice africană și europeană, fapt care explică activitatea sa constantă. Magma se deplasează printr-o rețea complexă de fisuri și camere de stocare aflate la diferite adâncimi, până când presiunea devine suficient de mare pentru a declanșa o erupție.

Noua metodă le permite cercetătorilor să urmărească, aproape în timp real, mișcarea magmei prin straturile subterane și să identifice semnele premergătoare unei erupții cu o precizie fără precedent.